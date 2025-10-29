Гръцки депутат се оплака от „професионални български просяци“

Поведението на някои български граждани в гръцкия град Кавала стана обект на политическо внимание, след като депутатът от партията „Гръцко решение“ Константинос Хитас отправи въпрос в парламента към министъра на вътрешните работи Михаил Хрисохоидис, съобщава изданието Kavala Post.

Според сигнали, в квартал Панагия и на улица Теодору Павлиду български туристи използвали фалшиви карти за инвалидност, за да заемат паркоместа, предназначени за хора с увреждания. Жители на района твърдят, че нарушителите отказвали да преместят автомобилите си, а местната и държавната полиция не реагирали на оплакванията. Директорът на близко училище дори излязъл с публично изявление по случая.

В изказването си депутатът Хитас заявява, че подобно поведение показва неуважение към гръцките закони и че тези лица възприемат Гърция не като „държава“, а като „пространство“.

Народният представител поставя и втори проблем – масовата поява на „професионални български просяци“ в центъра на Кавала, което, по думите му, вреди на облика и качеството на живот в града. Той отбелязва, че просията е забранена в централните части на българските градове, което според него води до „прехвърляне“ на проблема към Северна Гърция.

Хитас настоява Министерството на гражданската защита да предприеме незабавни мерки, включително засилен полицейски контрол, за прекратяване на незаконното заемане на паркоместа за хора с увреждания и ограничаване на явлението „вносна професионална просия“.

Жителите на Кавала изразяват силно недоволство и настояват за по-строго прилагане на закона спрямо чуждестранни посетители, които нарушават обществения ред. Очаква се официален отговор от компетентния министър по повдигнатите въпроси.