Градската власт е пресметнала, че ще отделя едва 4 лева и 44 стотинки за храноден за нуждаещите се хора по програмата „Топъл обяд“. Това става ясно от обявената обществена поръчка за изпълнител на услугата в града за следващите 4 години. Процедурата е на обща стойност 10,4 милиона лева без ДДС. Проблемът в случая е, че общината очевидно не отчита инфлацията в последните години, тъй като е решила да отдели същите пари за социален кетъринг като тези преди три години. А хранителните продукти и труда в последните години поскъпнаха около два пъти.

Процедурата за доставяне на топъл обяд за най-нуждаещите основно се финансира със средства от Европейския социален фонд. 3,64лв. от хранодена ще дойдат от Европа, а съфинансирането от общината е по 80 стотинки на порцион. Процедурата е по две обособени позиции- една за районите Тракия, Източен и Южен, и една за Северен, Централен и Западен.

Според обхвата на поръчката, общият прогнозен брой на нуждаещите се лица, които ще получат топъл обяд в 499 дни от годината, е до 2100 лица дневно, разпределени по 1 050 лица за всяка от обособените позиции. Осигуряването на топъл обяд представлява еднократно хранене през работни дни, което включва супа, основно ястие, 2 филии хляб и десерт.

От градската управа желаят да хранят социално слабите пловдивчани с хубава храна, но средствата, които са отделили за порционите през процедурата със сигурност ще затруднят бъдещия изпълнител. В същото време условията към бъдещите участници са изключително тежки. Крайният срок за подаване на документацията за кандидатстване е 18 декември.