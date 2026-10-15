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Катаджии ще регулират оживени кръстовища в час пик за трафика

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 08:45ч, четвъртък, 15 октомври, 2026
0 123 Преди по-малко от минута

Четири натоварени кръстовища в Пловдив ще бъдат регулирани от полицейски служители в продължение на една седмица. Целта е да се облекчи трафикът в сутрешните часове между 7:30 и 9:00 ч.

Мярката обхваща следните кръстовища:

бул. „Руски“ и ул. „Гладстон“;
бул. „Руски“ и бул. „6-ти септември“;
бул. „Цар Борис III Обединител“, бул. „Христо Ботев“ и ул. „Найчо Цанов“;
бул. „Цар Борис III Обединител“ и бул. „6-ти септември“.

На всяко от четирите места ще има полицейски екип, който ще подпомага движението и ще регулира преминаването на автомобилите според натовареността. При необходимост и след преценка на място светофарите ще бъдат временно изключвани, за да може трафикът да се управлява по-гъвкаво.

След изтичането на едноседмичния период ще бъде направена оценка на резултатите и ще се прецени дали са необходими допълнителни действия.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 08:45ч, четвъртък, 15 октомври, 2026
0 123 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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