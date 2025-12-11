Остава отмениха концерта на групата в Пловдив заради гражданската си позиция

Музикантите смятат, че „в настоящия момент е по-важно да застанат зад гражданската си позиция, отколкото да излязат на сцена„

Музикантите от група Остава отмениха днешния си концерт в Пловдив, става ясно от официално съобщение, публикувано от бандата. Те посочват, че са взели „трудно, но съзнателно решение“, тъй като смятат, че в настоящия момент е по-важно да застанат зад гражданската си позиция, отколкото да излязат на сцена. Съобщението е публикувано на страницата на фронтмена на групата Свилен Ноев в социалните мрежи по време на протеста снощи.

Припомняме, че при предходния протест на 1 декември Певицата Дара Екимова отказа участие в запалването на елхата на Пловдив заради граждански дълг.

Концертът на Остава бе планиран да се състои в Plovdiv Event Center, но заради политическата обстановка в страната и гражданското недоволство, ще бъде проведен след Нова година.

Точната дата ще бъде обявена допълнително. Закупените билети ще важат без презаверка.

Феновете, които желаят да върнат билетите си, могат да получат възстановяване на сумата по начина, по който е направена покупката – онлайн или на каса. Допълнителна информация е налична на info@eventim.bg.