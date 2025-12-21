Днес е последният ден от Коледния благотворителен базар, организиран от Интеракт клуб и Ротаракт клуб – Пловдив. ще се проведе Инициативата, която се провежда в Mall Plovdiv, е насочена към набиране на средства в подкрепа на Детската онкохематология и е част от коледните благотворителни дейности на младежките организации на Ротари.

На базара са представени изцяло ръчно изработени артикули – коледни украси, сувенири и подаръци, създадени от млади доброволци с много старание, творчество и лична ангажираност. Всеки закупен предмет е не само празничен жест, но и реална подкрепа за кауза с висока обществена значимост.

Всички събрани средства от инициативата ще бъдат дарени за нуждите на Детската онкохематология, с цел подпомагане на лечението и грижата за децата и техните семейства.

Организаторите канят жителите и гостите на Пловдив да посетят коледния базар, да се включат в благотворителната инициатива и да подкрепят едно добро дело в духа на предстоящите празници. Кампанията е пример за активното участие на младите хора в обществения живот и за силата на доброволчеството и солидарността.