Dealicious – кварталното бижу, което се превърна в дестинация

Да отвориш брънч заведение в Кючук Париж си е доста смело решение, но именно тази смелост превръща Dealicious Coffee & Food в едно от онези места, за които пловдивчани и гости на града са готови да пътуват, независимо къде се намира.

Историята всъщност започва с малко местенце за кафе за изпът близо до Военна болница в Пловдив, наречено Dea, което с времето прераства в голямата идея за уютно пространство с кухня, характер и собствен почерк. Така се ражда Dealicious Coffee & Food – място, което съчетава вкус, атмосфера и отношение

Разположено в „Южен“, заведението е създадено от хора, израснали в този квартал и убедени, че доброто обслужване и качеството са за всички, които търсят нещо различно от масовото. Менюто постоянно се обновява – всяка седмица се появяват тематични предложения, вдъхновени от заведения извън България, но и често пречупени през местната кулинарна традиция.

Брънчът е запазената марка – цветни чинии, които могат да те отнесат вкусово до всички кулинарни класики. Обожаваме авокадо тоста им, но не пропускаме също и мекичките, както и сандвичите и домашните бейгъли.

Истинска страст е и кафето – от началото на годината се пекат специални сортове на място specialty coffee, идващи от Бразилия, Етиопия и други дестинации, които гарантират безкомпромисно качество. Сезонните напитки с тиква и канела, кестен или пекан с ванилия превръщат всяка глътка в ритуал, а домашно приготвените сиропи допълват усещането за внимание към детайла. В късния следобед пък на почит са аперитивните предложения – малък лукс, който прави деня по-приятен.

Екипът постоянно се развива и е силно мотивиран да обогатява и подобрява предложенията си – както с посещения на кафе изложения по целия свят, така и с неуморимото търсене на нови идеи и авторски интерпретации.

За нас Dealicious Coffee & Food е едно от онези места в Пловдив, които не посещаваш заради локацията, а заради усещането, че си открил нещо специално – заведение, което превръща квартала в дестинация.

Dealicious Coffee & Food

ул. Асен Христофоров 1

Телефон: 089 988 0660