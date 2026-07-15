МС обсъжда ключови решения – от европейски заем за отбрана до нови радари

Министерският съвет ще проведе редовното си заседание днес, като в дневния ред са включени редица решения, свързани с отбраната, сигурността, държавната администрация и трудовото законодателство.

Сред основните теми, които кабинетът ще разгледа, са:

Ратифициране на споразумението по европейския инструмент SAFE , чрез който България ще може да се възползва от заемно финансиране за развитие на отбранителната индустрия и модернизация на отбранителните способности.

, чрез който България ще може да се възползва от заемно финансиране за развитие на отбранителната индустрия и модернизация на отбранителните способности. Споразумение между ДАНС и Службата на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC) за продължаване на използването на системата goAML , която подпомага разследването и анализа на съмнителни финансови операции и прането на пари.

за продължаване на използването на системата , която подпомага разследването и анализа на съмнителни финансови операции и прането на пари. Концепция за развитието на Института по публична администрация за периода 2026–2028 г. , насочена към повишаване на квалификацията и обучението на държавните служители.

, насочена към повишаване на квалификацията и обучението на държавните служители. Шестмесечен отчет за работата на Междуведомствения съвет за скрининг на преките чуждестранни инвестиции.

за работата на Междуведомствения съвет за скрининг на преките чуждестранни инвестиции. Ратификация на договор за закупуване на нови трикоординатни радари , сключен между Министерството на отбраната на България и френската Генерална дирекция по въоръженията (DGA).

, сключен между Министерството на отбраната на България и френската Генерална дирекция по въоръженията (DGA). Промени в нормативната уредба, засягащи трудовата миграция и мобилност, експортния контрол на продукти с отбранително предназначение, както и устройствени правилници на Министерството на транспорта и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Част от решенията, ако бъдат одобрени от правителството, ще бъдат внесени в Народното събрание за окончателно ратифициране. Очаква се обсъжданите мерки да окажат влияние както върху модернизацията на отбранителния сектор, така и върху работата на държавната администрация и нормативната рамка в няколко ключови области.