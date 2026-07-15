МС обсъжда ключови решения – от европейски заем за отбрана до нови радари

Министерският съвет ще проведе редовното си заседание днес, като в дневния ред са включени редица решения, свързани с отбраната, сигурността, държавната администрация и трудовото законодателство.
Сред основните теми, които кабинетът ще разгледа, са:
- Ратифициране на споразумението по европейския инструмент SAFE, чрез който България ще може да се възползва от заемно финансиране за развитие на отбранителната индустрия и модернизация на отбранителните способности.
- Споразумение между ДАНС и Службата на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC) за продължаване на използването на системата goAML, която подпомага разследването и анализа на съмнителни финансови операции и прането на пари.
- Концепция за развитието на Института по публична администрация за периода 2026–2028 г., насочена към повишаване на квалификацията и обучението на държавните служители.
- Шестмесечен отчет за работата на Междуведомствения съвет за скрининг на преките чуждестранни инвестиции.
- Ратификация на договор за закупуване на нови трикоординатни радари, сключен между Министерството на отбраната на България и френската Генерална дирекция по въоръженията (DGA).
- Промени в нормативната уредба, засягащи трудовата миграция и мобилност, експортния контрол на продукти с отбранително предназначение, както и устройствени правилници на Министерството на транспорта и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
Част от решенията, ако бъдат одобрени от правителството, ще бъдат внесени в Народното събрание за окончателно ратифициране. Очаква се обсъжданите мерки да окажат влияние както върху модернизацията на отбранителния сектор, така и върху работата на държавната администрация и нормативната рамка в няколко ключови области.