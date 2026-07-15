В кои часове трябва да се извършва сметосъбирането в Пловдив? На този въпрос искат отговор от групата на общинските съветници на „Продължаваме промяната – Демократична България“, които стартират анкета сред гражданите. Въз основа на резултатите те ще изготвят предложение за промени в местната наредба и ще го внесат за разглеждане в Общинския съвет.

Повод за инициативата са многобройните сигнали на пловдивчани за сметосъбиране в малките часове на нощта, въпреки че действащата общинска наредба определя конкретни часови диапазони, в които тази дейност трябва да се извършва.

След отправено запитване от общинските съветници до ОП „Чистота“ става ясно, че няма законово основание определените в наредбата часове да не се спазват.

В момента наредбата предвижда сметосъбирането по булевардите с масов градски транспорт и в пешеходните зони да се извършва между 5:00 и 13:00 часа, а по кварталните улици и улиците от II и III категория – между 9:00 и 13:00 часа.

„Правилата съществуват, но от години не се спазват. Получаваме сигнали от хора, които се будят посред нощ от шума на сметосъбиращите камиони. Има обаче и граждани, които смятат, че извозването трябва да се извършва именно през нощта, за да не се създават задръствания през деня. Затова смятаме, че решението трябва да бъде взето след допитване до пловдивчани“, посочват от ПП–ДБ.

Анкетата предлага по три варианта за часовете на сметосъбиране по булевардите и пешеходните зони, както и по кварталните улици. Сред възможностите е и запазването на сегашния режим.

„Не искаме да налагаме решение. Искаме да предложим промяна, която е подкрепена от хората и отговаря на начина, по който пловдивчани искат да се организира сметосъбирането в града“, заявяват общинските съветници.

След приключване на анкетата резултатите ще бъдат обобщени, а предложението за промени в наредбата ще бъде внесено в Общинския съвет.

Анкетата е достъпна тук: https://forms.gle/mq3t2K8gVU3jfJ7CA .