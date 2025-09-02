Опасни дървета в Северен
Масивни клони от изсъхнали дървета „валят“ по тротоарите около Френската гимназия, опасно е и в част от двора на училището
Граждани сигнализират за опасни паднали клони и изсъхнали дървета по тротоарите около Френската гимназия в район „Северен“ в Пловдив. Снимки, изпратени от живущи, показват огромни висящи клони и цели сухи дървета, които създават реален риск за живота и здравето на преминаващите.
Ситуацията е особено тревожна на фона на трагичния инцидент от последните дни, когато паднал клон край река Марица уби човек.
Положението в крайните алеи в двора на гимназията не е по-различно. В южната част зад игрището зелената площ буквално е непроходима джунгла.
Жителите призовават спешна намеса от страна на общината – премахване на опасните клони и санитарно подрязване на изсъхналите дървета.
„Това е риск за всички – ученици, родители и граждани. Не можем да чакаме, докато се случи поредната трагедия“, споделят хората от района.
Прокуратурата разследва смъртта от паднал клон край Марица
Гражданите очакват районната администрация да вземе незабавни мерки, за да се гарантира безопасността на минувачите и да се предотвратят бъдещи инциденти.
„Няма време за отлагане! Призоваваме районната администрация да извърши незабавна проверка, премахване на опасните клони и санитарно подрязване на изсъхналите дървета, за да се предотвратят трагични инциденти. Ситуацията е видима и за всеки минувач и налага спешни мерки, тъй като 15 септевнри чука на вратата. Безопасността на децата не търпи отлагане!“ – пише още в сигнала.
Пловдивчани, които се обърнаха към медията ни, са категорични, че от години не са виждали служители на ОП „Градини и Паркове“ на ул. „Вук Караджич“ в Кършияка, което е видно и от снимките им.
370 коментари
legitimate pharmacy shipping to USA: DoctorNorthRx – DoctorNorthRx
best online pharmacies Canada to USA verified Canada drugstores canadian pharmacy
trusted Mexican drugstores online: doctor recommended Mexican pharmacy – safe medications from Mexico
Dr India Meds safe Indian generics for US patients no prescription pharmacy India
legitimate pharmacy shipping to USA: canadian pharmacy online – trusted Canadian generics
doctor recommended Canadian pharmacy: canadian pharmacy online – doctor recommended Canadian pharmacy
https://doctornorthrx.com/# canadian online pharmacy
indian pharmacy Indian pharmacy coupon codes doctor recommended Indian pharmacy
affordable medications from Canada: best online pharmacies Canada to USA – doctor recommended Canadian pharmacy
Indian pharmacy coupon codes: affordable Indian medications online – trusted medical sources from India