Млада майка се бори за живота си, нуждае се от спешна помощ за лечение в чужбина

Диагноза глиобластом преобръща живота на Спаси – надеждата е в лечение в Турция, но средствата са непосилни

Животът на едно българско семейство се преобръща напълно само за няколко месеца. Спаси – майка на малко момче, съпруга и човек с огромно сърце – днес води тежка битка за живота си и за шанса да остане до детето си.

Всичко започва преди около три месеца с на пръв поглед безобидни оплаквания, които първоначално са приети за проблем с вестибуларния апарат. Следват седмици на несигурност, множество изследвания и неуспешно лечение с кортикостероиди. В опит да се постави точна диагноза е направена и тежка биопсия.

Миналата седмица идва най-тежката новина – лекарите потвърждават диагноза глиобластом в малкия мозък. Това е изключително агресивен мозъчен тумор, който изисква незабавни действия и специализирано лечение.

Без да губи време, Спаси вече е транспортирана по спешност в Турция, където в болница „Анадолу Медикъл Сентър“ предстои да бъдат извършени нови изследвания и да започне лечение. Това е шансът ѝ да се пребори и да получи време – най-ценният ресурс в тази битка.

Лечението обаче е свързано с огромни разходи, които са напълно непосилни за семейството. Близките ѝ се обръщат с молба към всички хора с добри сърца за подкрепа.

„Молим ви, помогнете на една майка да се върне при детето си“, споделят те.

Всеки дарен лев и всяко споделяне дават надежда в този труден момент.

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И на следната дарителска сметка

Данни за дарение:

Титуляр: Спасимира Стефанова Неделчева

IBAN: BG91STSA93000032780669

BIC: STSABGSF

Основание: Дарение за лечение

Семейството благодари от сърце на всички, които ще застанат до тях в тази тежка битка.