„Оказа се по-лошо“. Общината обърка всички с отговор за коледния базар

Абсолютно объркващ отговор за множеството запитвания относно скандала с „безплатното“ разполагане на чисто търговско събитие на половината площад Централен изпратиха днес от общинската администрация. От него разбираме, че едва ли не именно градската управа е организатор на коледния базар около Централна поща, а не частната компания от София „Трики Инвест“, която прави „Коледа в Пловдив“. От отговора на кметството може да разберем още, че Общината, а не Никола Сивков и Капана фест, организира Коледен Базар Капана, който стартира след броени дни.

“ Коледните базари “Коледа в Пловдив” и “Капана” са част от събитията, които Община Пловдив организира по повод Коледните и Новогодишните празници през 2025 г. Съгласно Приложение № 2 от Наредбата на Общинския съвет Пловдив за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, в случаите когато теренът се ползва за осъществяване и/или рекламиране на мероприятие, организирани от Община Пловдив по график, утвърден от кмета на Община Пловдив, размерът на таксата не се заплаща“, гласи отговорът на администрацията.

Резонен е въпросът защо тогава именно общината не печели директно от преотдаването на коледните къщички за 12 хиляди лева в периода на функционирането на базара, не пълни и без това празната хазна от билетчетата за въртележките и другите атракциони в рамките на „Коледа в Пловдив“. Вместо това печалбата отива у „Трики Инвест“, които не е ясно какви са в случая- организатор или подизпълнител на градската управа. Друг смущаващ факт е, че въпросната частна компания получава допълнително финансиране от 40 хиляди лева от Фондация „Пловдив 2019“ за организиране на концертна програма, в рамките на „Коледа в Пловдив“. Така, ако общината е организатор на този формат, излиза, че финансира сама себе си чрез общинската фондация.

Цитираният по-горе отговор кметството е пратило и до общинските съветници от ПП-ДБ, които вчера отправиха питания до кмета на база публикациите в Под тепето. От там също изразиха объркването си от обяснението на градската власт.

„Оказа се по-лошо, отколкото аз лично очаквах. Получихме отговор от Общината за събитието „Коледа в Пловдив“ – договор няма. Твърди се в отговора, че общината е организатор. Същевременно на сайта на събитието е посочено, че е по проект на „Трики Ивентс“ ЕООД. Твърди се също, че когато теренът се ползва за осъществяване и/или рекламиране на мероприятия, организирани от Община Пловдив, такса за ползване на терена не се заплаща. Само че изглежда, че има фирма организатор на въпросното мероприятие до Централна поща Т.е. излиза, че трябва да има плащане към общината. Или все пак Общината е организатор? Шрьодингер, къде си?“, смаяна е общинският съветник Добромира Костова.

И отбелязва, че така и не става ясно кой точно е организаторът, кой носи отговорност, ако се случи инцидент при използване на тези съоръжения, кой и с какъв акт определи каква част от общинския терен ще се ползва и от кого ще се ползва, на какво правно основание (след като няма споразумение с общината) се ползва този терен и защо се ползва безвъзмездно, съответно не ощетява ли това бюджета на Пловдив?

„Тук вече според нас на ход е прокуратурата, която ще сигнализираме. Призоваваме кметът Костадин Димитров публично да обясни какво споразумение гарантира контрола и кой печели от тази необезпечена с договор дейност и под чий натиск се е стигнало до тук“, допълва Добромира Костова.