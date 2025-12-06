Над 250 човека раздаваха пакетите за нуждаещи се в Пловдивска област

Над 250 доброволци на Българския Червен кръст от Пловдивска област участваха в раздаването на пакетите за нуждаещи се, включващи хранителни продукти, почистващи препарати и хигиенни материали. Те трябваше да достигнат до 36 229 души в региона – най-много в страната. Мащабната операция приключи на 5 декември.

Пакетите се раздаваха в специално разкрити пунктове на БЧК в шестте района на Пловдив и всички общински центрове на областта, а в „Родопи“ и „Марица“ пътуваха до всяко село. Освен материалната помощ уязвимите граждани получаваха консултации по медицински теми, информация за предоставяни социални и здравни услуги, за да бъдат наясно с правата си. Около 20 000 души се възползваха от тези съпътстващи мерки, добавиха от БЧК-Пловдив.

Кампанията стартира на 13 октомври в изпълнение на операция „Подкрепа“ от Програма „Храни и основно материално подпомагане“, съфинансирана от Европейския социален фонд Плюс, и обхвана 640 000 души в цялата страна. Агенцията за социално подпомагане, която е управляващ орган на програмата у нас, закупи изделията и определи получателите според обективни критерии.

Доброволци и служители на Българския Червен кръст осъществиха сложната логистична операция за раздаване на пакетите, за да може да достигнат до нуждаещите се. Подкрепа оказаха пловдивските районни кметове, общински администрации от областта и кметове на населени места, като предоставиха помещения за разкриване на пунктове в много от селищата.

Областният съвет на БЧК-Пловдив благодари на всички, които се включиха в кампанията.