Обвиняемият за убийството в Първомай: Не съм извършвал нищо

„Не съм извършвал нищо. Нямам дори нарушения за превишаване на скоростта, а имам книжка от 3-4 години. Искам да съм в по-човешки условия, защото там, където съм, всички ме третират, все едно съм го извършил, а има само спекулации“. Това заяви пред Апелативния съд обвиняемият за хладнокръвното убийство в Първомай Ивелин Цветанов.

Той застана пред Темида, за да поиска по-лека мярка за неотклонение в заседание по жалбата на защитата му срещу решението на Окръжния съд да го задържи под стража заради тежестта на обвинението и заради опасността от извършване и на друго престъпление, ако е извън ареста. Ивелин настоя пред апелативните магистрати да го пуснат у дома, за да се подготвя онлайн за университета, където да продължи с образованието си. Те обаче решиха друго- че трябва да остане в ареста, като потвърдиха окончателно изцяло решението на предходната инстанция.

Ивелин бе арестуван в Студентски град в столицата малко след убийството на съпругата на полицай от Първомай. Тя бе открита в дома си от 18-годишния й син със смъртоносна рана от нож в областта на врата. В рамките на разследването бе задържан студентът от Техническия университет Ивелин Цветанов, който имал връзка с дъщерята на жертвата, но тя била прекратена по нейно настояване. Именно раздялата между двамата е в основата на кървавата развръзка, според разследващите.

В днешното съдебно заседание на страната на защитата на Ивелин освен адвокатът му Стоян Янков застана и баща му Севдалин. От прокуратурата представиха нови материали по делото- три свидетелски разпита и разпечатка от мобилен оператор, която показва движението на телефона на обвиняемия в деня на престъплението. Той е засечен от мобилните клетки на оператора по цялото трасе, през което е минал и с автомобила си- тръгва от Варна, минава по магистрала Тракия и отбива от нея на Чирпан, за да стигне до Първомай. След пауза там маршрутът продължава с връщане на магистралата в посока София.

Адвокатът на обвиняемия, както и в предходното заседание преди няколко дни, изтъкна, че в случая има нарушено право на защита, като се спря на процесуални нарушения при задържането на клиента му и при събирането на доказателства.

„Липсват доказателства, които да го уличават в това престъпление, затова мярката „задържане под стража“ е неадекватна. Има своеволия от страна на органите на досъдебното производство. Цветанов е задържан не по реда на НПК, както би трябвало, а по закона за МВР. Има единствено едно саморъчно обяснение, писано неизвестно къде и как. Делото се крепи само на съмнения“, заяви адвокатът на обвиняемия Стоян Янков.

В ролята на процесуален защитник пред апелативните съдии застана и бащата на Ивелин- Севдалин Цветанов. Той заяви, че синът му не е имал никакви противообществени или криминални прояви, че спортува сериозно силов трибой, учи усилено в университета, занимава се с трейдинг и има много приятели, които го обичат.

„Убеден съм, че мястото му не е в ареста. Страда от силни паник атаки след раздялата с г-ца Грозева (дъщерята на жертвата Йоана Грозева бел.ред.). Поемам ангажимент по упражняване на контрол при взимане на по-лека мярка за неотклонение“, каза Севдалин Цветанов

Прокурорът припомни изнесените и на предното заседание факти около раздялата на обвиняемия и Йоана Грозева и неговото състояние след нея. Той посочи свидетелски показания, в които се казва, че Ивелин се заканвал на бившата си приятелка и и заплашвал, че „ще има труп“. Обвинителят заяви, че ножът, с който е извършено престъплението, и част от дрехите на убиеца, са посочени на разследващите от самия Ивелин Цветанов там, където ги е скрил веднага след престъплението. Припомни и видеозаписите от района на къщата, в които се вижда ясно движението на обвиняемия около имота на жертвата, както и маршрутът, който той е минал с автомобила си, потвърден и от разпечатките на мобилния оператор, и от тол камерите по маршрута му.

„Да, той е с добри характеристични данни, но личната свобода понякога трябва да бъде отнета в името на правосъдието“, заяви прокурорът.

Апелативните съдии оставиха в ареста Ивелин Цветанов, като потвърдиха изцяло становището на колегите си от предната инстанция. Председателят на състава се спря на свидетелските показания, според които обвиняемия разказвал за отмъщение и „труп“. Посочи и разказа на приятелка на Цветанов, говорила с него по телефона, докато той шофирал в деня на престъплението. След спирката в Първомай той звучал запъхтян и притеснен.

„Бил е спокоен пред разследващите, посочил е къде е скрил ножа и част от дрехите, без натиск или влияние“, заяви председателят на тричленния съдийски състав. На финал подчерта, че няма данни обвиняемия да се укрие, ако е с по-лека мярка за неотклонение, но има опасност да извърши друго престъпление ако се съди по механизма, по който е извършено това, в което е обвинен- измислено е предварително, с подробен план за действие.