Общината вади 1,5 милиона лв. в борба с комарите и кърлежите

Ивайло Дернев 12:38ч, сряда, 26 ноември, 2025
Градската управа пусна обществена поръчка за пръскане срещу комари, кърлежи и други вредители на територията на цялата община. Прогнозната стойност на бъдещия договор по откритата процедура е 1,5 милиона лева, като победителят в нея се ангажира в период от 36 месеца да обработва градските пространства.

В предмета на поръчката са включени мероприятия по дезинсекция и растителна защита в открити площи, обществени паркове, водни биотипи, мочурища и други пространства на територията на града с обща приблизителна площ от 42 000 декара. На годишна база се прогнозират 3 броя обработки от всички видове мероприятия, с изключение на обработките срещу кърлежи, за които се прогнозират 2 обработки годишно.

Освен срещу кърлежи и комари бъдещият изпълнител на услугата следва да обработва дървета и храсти срещу листни въшки, бяла американска пеперуда, трипс и други, при заплаха от появата им.

