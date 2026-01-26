Община Пловдив остава без главен юрисконсулт

Конкурсът за ключов юридически пост в общината се провали, възможно е временно назначение

Община Пловдив не успя да назначи главен юрисконсулт след проведения конкурс, въпреки че първоначално интерес към позицията са заявили четирима кандидати. В крайна сметка обаче до реално явяване на изпита се е стигнало само с един кандидат, който не е успял да покрие изискванията.

По информация от градската администрация, до конкурса са били допуснати двама действащи адвокати и още двама кандидати с юридическо образование. Въпреки това, на теста се е явила само една от кандидатките, която не е издържала проверката за базови познания по административно право.

От общината коментират, че изискванията към позицията са сериозни, тъй като става дума за ключова длъжност в дирекция „Правна“, свързана с процесуалното представителство на кмета, както и с изготвянето на правни становища и предложения по важни за общината казуси.

След неуспешния конкурс, от администрацията обмислят два варианта – обявяване на нова процедура или временно назначаване на юрист до провеждането на следващия конкурс.

Позицията предвижда възнаграждение, което зависи от професионалния опит, като средното заплащане е около 1300 евро. Въпреки това, очевидно условията и изискванията не са се оказали достатъчни, за да осигурят успешно попълване на един от ключовите юридически постове в общината.

