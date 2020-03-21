Тя ще служи за представяне пред контролно-пропускателните пунктове в областните градове, които бяха изградени във връзка с изпълнението на заповедта на министъра на здравеопазването, с която се въвеждат нови противоепидемични мерки от 21 март 2020 г.
Припомняме, че от 00:00 часа днес на входовете и изходите на областните градове са изградени контролно-пропускателни пунктове, през които се допуска влизането и излизането на граждани само при възникнала неотложна необходимост – полагане на труд, здравословни причини или завръщане на постоянния или настоящ адрес.
От областна администрация уточняват, че отдел ГРАО в общините Куклен, Родопи, Съединение и Марица ще работят днес и утре. В неделя ще работи отдел ГРАО в Първомай. Във всички останали общини в момента нямат постъпили искания за подаване на заявление за издаване на удостоверение за настоящ адрес, но имат готовност при заявено желание на жителите, да бъдат издавани такива – както общинските служби, така и в кметства в малките населени места. Подробна информация общините ще публикуват и на сайтовете си.
