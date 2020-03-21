Тя ще служи за представяне пред контролно-пропускателните пунктове в областните градове, които бяха изградени във връзка с изпълнението на заповедта на министъра на здравеопазването, с която се въвеждат нови противоепидемични мерки от 21 март 2020 г.
Припомняме, че от 00:00 часа днес на входовете и изходите на областните градове са изградени контролно-пропускателни пунктове, през които се допуска влизането и излизането на граждани само при възникнала неотложна необходимост – полагане на труд, здравословни причини или завръщане на постоянния или настоящ адрес.
От областна администрация уточняват, че отдел ГРАО в общините Куклен, Родопи, Съединение и Марица ще работят днес и утре. В неделя ще работи отдел ГРАО в Първомай. Във всички останали общини в момента нямат постъпили искания за подаване на заявление за издаване на удостоверение за настоящ адрес, но имат готовност при заявено желание на жителите, да бъдат издавани такива – както общинските служби, така и в кметства в малките населени места. Подробна информация общините ще публикуват и на сайтовете си.
551 коментари
Нужен тахеометр? арендовать тахеометр по выгодной цене. Современные модели для геодезических и строительных работ. Калибровка, проверка, доставка по городу и области. Гибкие сроки — от 1 дня. Консультации инженеров и техническая поддержка.
Drainer’s clean source code invites tinkerers to bolt on extras, fostering a DIY crime wave.
Chain Support
Лучшее онлайн казино вавада с более чем 3000 игр, высокими выплатами и круглосуточной поддержкой.
Нужен тахеометр? аренда тахеометра Sokkia по выгодной цене. Современные модели для геодезических и строительных работ. Калибровка, проверка, доставка по городу и области. Гибкие сроки — от 1 дня. Консультации инженеров и техническая поддержка.
Learn more here: https://www.nintendo-master.com/profil/npprteam
Онлайн-казино вход в casino vodka игровые автоматы от ведущих производителей. Эксклюзивный бонус — 70 фриспинов! Смотрите видеообзор и отзывы реальных игроков!
Хочешь рискнуть? pin up скачать редлагает широкий выбор игр, быстрые выплаты и надежные способы пополнения депозита.
Хочешь азарта? болливуд казино отзыв мир азарта и больших выигрышей у вас в кармане! Сотни игр, щедрые бонусы и мгновенные выплаты. Испытайте удачу и получите незабываемые эмоции прямо сейчас!
Ищешь автоматы? демо казино лучшие азартные развлечения 24/7. Слоты, рулетка, покер и живые дилеры с яркой графикой. Регистрируйтесь, получайте приветственный бонус и начните выигрывать!