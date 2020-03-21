Тя ще служи за представяне пред контролно-пропускателните пунктове в областните градове, които бяха изградени във връзка с изпълнението на заповедта на министъра на здравеопазването, с която се въвеждат нови противоепидемични мерки от 21 март 2020 г.
Припомняме, че от 00:00 часа днес на входовете и изходите на областните градове са изградени контролно-пропускателни пунктове, през които се допуска влизането и излизането на граждани само при възникнала неотложна необходимост – полагане на труд, здравословни причини или завръщане на постоянния или настоящ адрес.
От областна администрация уточняват, че отдел ГРАО в общините Куклен, Родопи, Съединение и Марица ще работят днес и утре. В неделя ще работи отдел ГРАО в Първомай. Във всички останали общини в момента нямат постъпили искания за подаване на заявление за издаване на удостоверение за настоящ адрес, но имат готовност при заявено желание на жителите, да бъдат издавани такива – както общинските служби, така и в кметства в малките населени места. Подробна информация общините ще публикуват и на сайтовете си.
486 коментари
С получением профессиональной помощи в решении юридических вопросов вы можете обратиться к юридический консультант онлайн, где можно получить юридическую консультацию круглосуточно и бесплатно.
Команда специалистов обеспечивает высокое качество предоставляемых услуг.
TopTool https://www.toptool.app/en is a global multilingual tools directory that helps you discover the best products from around the world. Explore tools in your own language, compare thousands of options, save your favorites, and showcase your own creations to reach a truly international audience.
Minecraft is a popular sandbox game that has captured the hearts of millions . Following its launch, the game has attracted a large player base . For those looking to immerse themselves in this blocky world, downloading Minecraft is the first step .
You should navigate to the Minecraft official page to begin downloading. Here, you’ll find various options suitable for different platforms . After selecting the right version, simply follow the instructions provided .
Installing Minecraft is straightforward and user-friendly . If you encounter any issues during the installation, there are plenty of resources available . You can find helpful forums, video guides, and official Q,A sections .
After installation, the real fun begins as you can create your own worlds . Minecraft provides endless possibilities for creativity and exploration . The game includes survival and creative modes, allowing players to customize their experience.
These bonuses can significantly enhance a user’s betting experience.
1win apk latest version https://1win-download.org.in/