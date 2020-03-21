АктуалноНовини

Няма нужда от регистрация на настоящ адрес за влизане и излизане от Пловдив

Дежурен Редактор 16:52ч, събота, 21 март, 2020
Декларация
Няма да има нужда от представяне на адресна регистрация за настоящ адрес при преминаване през контролно-пропускателните пунктове на входно-изходните пътни артерии на Пловдив, съобщиха от Общинския кризисен щаб в града.
Декларацията, която се представя пред контролните органи на КПП, се попълва от физическите лица и се заверява от работодателя. Съгласно разпореждане на кмета Здравко Димитров срокът за попълване и заверка на декларацията е до 17 часа в понеделник 23 март.
Декларацията може да бъде свалена от страницата на Община Пловдив:
За да се избегнат излишни струпвания и опашки от граждани пред общините и гишетата на дирекция „Български документи за самоличност“ за смяна на адрес и отразяването му в личните карти, в спешен порядък от МВР е изготвена бланка за декларация, съобщи и областният управител Дани Каназирева.

Тя ще служи за представяне пред контролно-пропускателните пунктове в областните градове, които бяха изградени във връзка с изпълнението на заповедта на министъра на здравеопазването, с която се въвеждат нови противоепидемични мерки от 21 март 2020 г.

Припомняме, че от 00:00 часа днес на входовете и изходите на областните градове са изградени контролно-пропускателни пунктове, през които се допуска влизането и излизането на граждани само при възникнала неотложна необходимост – полагане на труд, здравословни причини или завръщане на постоянния или настоящ адрес.

От областна администрация уточняват, че отдел ГРАО в общините Куклен, Родопи, Съединение и Марица ще работят днес и утре. В неделя ще работи отдел ГРАО в Първомай. Във всички останали общини в момента нямат постъпили искания за подаване на заявление за издаване на удостоверение за настоящ адрес, но имат готовност при заявено желание на жителите, да бъдат издавани такива – както общинските служби, така и в кметства в малките населени места. Подробна информация общините ще публикуват и на сайтовете си.

Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

