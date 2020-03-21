Тя ще служи за представяне пред контролно-пропускателните пунктове в областните градове, които бяха изградени във връзка с изпълнението на заповедта на министъра на здравеопазването, с която се въвеждат нови противоепидемични мерки от 21 март 2020 г.
Припомняме, че от 00:00 часа днес на входовете и изходите на областните градове са изградени контролно-пропускателни пунктове, през които се допуска влизането и излизането на граждани само при възникнала неотложна необходимост – полагане на труд, здравословни причини или завръщане на постоянния или настоящ адрес.
От областна администрация уточняват, че отдел ГРАО в общините Куклен, Родопи, Съединение и Марица ще работят днес и утре. В неделя ще работи отдел ГРАО в Първомай. Във всички останали общини в момента нямат постъпили искания за подаване на заявление за издаване на удостоверение за настоящ адрес, но имат готовност при заявено желание на жителите, да бъдат издавани такива – както общинските служби, така и в кметства в малките населени места. Подробна информация общините ще публикуват и на сайтовете си.
454 коментари
Получите качественную юрист москва бесплатная консультация бесплатно!
Каждый человек, сталкиваясь с юридическими вопросами, нуждается в грамотной помощи. Помощь юриста может предотвратить множество неприятностей и обеспечить защиту ваших прав.
В зависимости от ваших нужд, вам может понадобиться юрист, который работает в конкретной области права. Качественная юридическая помощь может быть необходима в различных сферах, включая уголовное, гражданское и семейное право.
Выбирая юриста, стоит учитывать его профессиональный опыт и уровень квалификации. Отзывы клиентов могут дать представление о профессионализме юриста и его способности решать задачи.
Обычно процесс консультации у юриста состоит из нескольких шагов. Обсуждение ситуации — это первый шаг, после которого юрист предлагает вам конкретные действия. Правильная диагностика вашего случая поможет юристу выработать оптимальный план решения проблемы.
Хочешь вылечить геморрой – современный подход к лечению геморроя: точная диагностика, персональный план, амбулаторные процедуры за 20–30 минут. Контроль боли, быстрый возврат к активной жизни, рекомендации по образу жизни и профилактике, анонимность и понятные цены.