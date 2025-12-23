Най-четените новини през януари 2025 г.

На прага на предстоящата 2026-а година обръщаме поглед към отиващата си 2025 и по традиция преглеждаме темите, които са ви развълнували особено в Под тепето, според класацията „Най-четените новини“.

Топ 5 на най-четените новини за януари

Класацията за месец януари оглавяват 13 цитата от един учител по математика, когото децата по света обичат. Може да си пропомните какво е казал Луис Карол – бащата на Алиса, в статията. Той е британски писател, философ, математик, логик и фотограф. Приживе е известен като брилянтен учен.

13 цитата от един учител по математика, когото децата по света обичат

На второ място откриваме новината, че най-старият пловдивски ресторант работи отново. Става дума за Златната круша, която никога не е сменяла името си от 1929 година. Ресторантът е проектиран от прочутия арх. Боян Чинков по заръка на собственика Димитър Кожухаров.

Най-старият пловдивски ресторант работи отново

На третата позиция четем за унищожаването на къщата на архитект Светослав Грозев, неговият собствен дом и първа самостоятелна творба. Това е поредният удар в посока унищожаване на цялото наследство от най-модерния ни архитект.

Поради липсата на архитектурна школа у нас, Грозев заминава да учи в Берлин, като завършва престижното Висше техническо училище в самото начало на 1925 година. В края на 1925 година той е получил и пълното си правото на проектантска практика от българската държава. Може да си припомните историята му тук:

От първата до последната – унищоженото наследство на най-модерния ни архитект

Четвъртата новина в Топ 5 за януари 2025 година е за любим български бранд за дома, който откри шоурум в Пловдив. Става дума за Мебели Виденов, които са сред Топ 100 на най-големите работодатели в България. Дружеството, което е носител на наградата „Любима марка на българския потребител“, отвори нов магазин на „Пещерско шосе“.

Любим български бранд за дома открива шоурум в Пловдив

Пето място читателите на Под тепето са отредили на историята как най-големият производител на мартеници у нас напусна Пловдив. Мартенички Кико вече не могат да бъдат намерени в града. Дружеството, чиято основна дейност е производство на консумативи за мартенички, както и готови мартенички за директна продажба, напусна търговските си обекти в Пловдив в края на 2024 година.

Най-големият производител на мартеници у нас напусна Пловдив