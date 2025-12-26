Как служителите могат да планират по-ефективно отпуската си около официалните празници, за да си осигурят по-дълга почивка, беше тема в предаването „Твоят ден“ по NOVA News. Практични насоки по въпроса даде адвокатът по трудово право Радостина Янева.

В хода на разговора беше посочено, че през 2026 г. в календара са заложени общо 248 работни дни, което се равнява на 1948 работни часа. През 2026 г. най-малко ще работим през месец май – 18 дни, а най-много през юли – 23 дни.

По закон отпуската се взема чрез писмена молба до работодателя и неговото разрешение – това е единственият легален начин. Други практики, като фиктивни болнични, са незаконни и носят рискове, тъй като документът може да бъде оспорен.

Янева припомни, че когато официален празник се пада в неделя, следващият ден става почивен. Това позволява служителите да планират отпуска си така, че да обединят работни и почивни дни. Например, ако вземете отпуск в петък, почивката може да обхване петък, събота, неделя, понеделник и вторник – като за отпуската се броят само работните дни.

Адвокатът подчерта важността на предварителното планиране на отпуската и съгласуването ѝ с работодателя. Законът гарантира минимум 20 дни годишна отпуска, като работодателят може да отложи до 10 дни за следващата година, но не може да отказва отпуск за целия период. Ако работодателят откаже отпуск, служителят има право да сезира Инспекцията по труда, а при неизпълнение на предписанията – и съд.

Как изглеждат официални празници и неработни дни през 2026 г.:

През 2026 г. официалните празници и почивни дни в България ще позволят няколко по-дълги почивки. Началото на годината идва с два неприсъствени дни – 1 и 2 януари. Във февруари няма допълнителни почивки. Март ще донесе един почивен ден – 3 март, Денят на Освобождението.

Великденските празници ще бъдат четири дни – от Разпети петък (10 април) до втория ден на Великден (13 април). Май предлага няколко дълги уикенда за почивка: 1 май (петък) – Празник на труда, 6 май (сряда) – Гергьовден и 24 май (неделя) – Денят на българската просвета и култура, като при последния празник почивният ден ще бъде прехвърлен за понеделник.

Лятото – юни, юли и август – няма допълнителни официални почивни дни. В началото на септември ще има удължен уикенд за 6 септември (Денят на Съединението), а 22 септември (Денят на независимостта) е във вторник. Октомври и ноември не предлагат допълнителни празници.

През декември коледните празници започват в четвъртък, заради което ще има пет последователни почивни дни заедно с уикенда. Бъдни вечер (24 декември) се пада четвъртък и ще почиваме до понеделник – 28 декември. Последният ден в годината – 31 декември, се пада в четвъртък, но той традиционно е работен. Тази година Министерският съвет гласува 31 декември и 2 януари да са неприсъствени, с което също се оформиха пет последователно почивни дни.