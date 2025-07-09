АктуалноГрадътЗабравеният градКултура

На коя улица е бил домът на Иван Вазов в Пловдив?

С директна гледка към Градската градина, ул. Бетовен е една от красивите централни улички с еклектичен архитектурен стил и богато минало

Отсечката започва от бул. Шести септември и завършва до улица Христо Г. Данов в самия център на Града под тепетата. Кръстена е на гениалния музикален композитор Лудвиг ван Бетовен. Едва на 8-годишна възраст той изнася първия си концерт пред публика в Кьолн, а сред почитателите на класическата музика остава като създател на 32 клавирни сонати, сред които Лунната сона, 9 прекрасни симфонии и една опера. През последните години изпитва сериозни затруднения със слуха си и твори почти глух.

Самата уличка е сравнително къса, но след Освобождението се е намирала в самия център. По това време Природонаучният музей е помещавал кметството и цялото каре около Бетовен е било изключително важна част от развитието на града ни.

