Млада жена припадна в автобус по линия номер 1 в час пик в Пловдив, съобщиха очевидци пред Под тепето.
Климатикът в автобуса е работел, категорични са пътниците, просто не е смогвал в жегата, разказаха те пред репортера ни.
Шофьорът е останал на спирката на тунела Север, докато пристигне линейка.
Пет жени са пазели сянка и са веели допълнително на припадналата в очакване на Спешната помощ, която са изчаквали близо 20 минути да пристигне на място в трафика след 17 часа днес.
Заедно с медиците е пристигнала и патрулка, пострадалата е откарана в лечебно заведение, по данни на свидетели тя е дишала.
759 коментари
Carvedilol: Heart Meds Easy Buy – Lisinopril
https://mentalhealtheasybuy.com/# sertraline
buy blood pressure meds: Heart Meds Easy Buy – Blood Pressure Meds
ed treatments: erectile dysfunction – erection pills
http://mentalhealtheasybuy.com/# bupropion
Nagad88 latest working link: Nagad88 আপডেটেড প্রবেশ ঠিকানা – Nagad88 Bangladesh main link
https://darazplay.blog/# DarazPlay latest access address
d?a ch? truy c?p Dabet m?i nh?t: du?ng d?n vao Dabet hi?n t?i – latest Dabet Vietnam link
PLANBET latest entry link: PLANBET working address for Bangladesh – PLANBET লগইন করার জন্য বর্তমান লিংক