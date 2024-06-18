Млада жена припадна в автобус по линия номер 1 в час пик в Пловдив, съобщиха очевидци пред Под тепето.
Климатикът в автобуса е работел, категорични са пътниците, просто не е смогвал в жегата, разказаха те пред репортера ни.
Шофьорът е останал на спирката на тунела Север, докато пристигне линейка.
Пет жени са пазели сянка и са веели допълнително на припадналата в очакване на Спешната помощ, която са изчаквали близо 20 минути да пристигне на място в трафика след 17 часа днес.
Заедно с медиците е пристигнала и патрулка, пострадалата е откарана в лечебно заведение, по данни на свидетели тя е дишала.
1 239 коментари
Matbet giris adresi ar?yorsan?z dogru yerdesiniz. Sorunsuz icin t?kla: Giris Yap Yuksek oranlar bu sitede. Arkadaslar, Matbet son linki ac?kland?.
Herkese selam, bu popüler site kullanıcıları adına kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Casibom domain adresini erişim kısıtlaması nedeniyle yine güncelledi. Erişim hatası çekenler için doğru yerdesiniz. Çalışan siteye erişim adresi artık burada Hemen Oyna Bu link ile doğrudan hesabınıza bağlanabilirsiniz. Ek olarak kayıt olanlara verilen hoşgeldin bonusu fırsatlarını da inceleyin. Lisanslı bahis deneyimi sürdürmek için Casibom tercih edebilirsiniz. Herkese bol şans dilerim.
Herkese merhaba, Casibom kullan?c?lar? ad?na k?sa bir duyuru paylas?yorum. Bildiginiz gibi bahis platformu giris linkini BTK engeli yuzunden surekli degistirdi. Giris sorunu cekenler icin cozum burada. Yeni siteye erisim adresi art?k asag?dad?r Casibom Yeni Adres Paylast?g?m baglant? uzerinden dogrudan hesab?n?za girebilirsiniz. Ayr?ca yeni uyelere sunulan freespin f?rsatlar?n? mutlaka inceleyin. Lisansl? slot deneyimi surdurmek icin Casibom dogru adres. Tum forum uyelerine bol sans dilerim.
Matbet giriş linki arıyorsanız işte burada. Hızlı için tıkla: https://matbet.jp.net/# Yüksek oranlar burada. Arkadaşlar, Matbet son linki açıklandı.
Gencler, Grandpashabet Casino yeni adresi ac?kland?. Adresi bulamayanlar buradan devam edebilir https://grandpashabet.in.net/#
Herkese selam, Vay Casino kullanıcıları adına önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Malum site adresini tekrar güncelledi. Erişim hatası yaşıyorsanız endişe etmeyin. Güncel siteye erişim linki şu an burada: Vaycasino Giriş Bu link üzerinden vpn kullanmadan hesabınıza erişebilirsiniz. Lisanslı casino keyfi sürdürmek için Vay Casino tercih edebilirsiniz. Herkese bol şans temenni ederim.
Herkese merhaba, bu site oyuncular? icin onemli bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Malum platform giris linkini yine guncelledi. Giris sorunu varsa endise etmeyin. Son siteye erisim linki art?k burada: https://vaycasino.us.com/# Bu link uzerinden direkt hesab?n?za erisebilirsiniz. Guvenilir bahis deneyimi icin Vay Casino tercih edebilirsiniz. Tum forum uyelerine bol kazanclar temenni ederim.
Gençler, Grandpashabet Casino yeni adresi açıklandı. Giremeyenler şu linkten devam edebilir Grandpashabet Üyelik
Arkadaşlar selam, Casibom sitesi kullanıcıları için kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Herkesin bildiği üzere Casibom giriş linkini BTK engeli yüzünden yine değiştirdi. Siteye ulaşım sorunu yaşıyorsanız link aşağıda. Yeni Casibom giriş adresi şu an aşağıdadır Casibom Paylaştığım bağlantı üzerinden direkt hesabınıza bağlanabilirsiniz. Ek olarak kayıt olanlara verilen hoşgeldin bonusu kampanyalarını da kaçırmayın. En iyi bahis deneyimi için Casibom tercih edebilirsiniz. Tüm forum üyelerine bol kazançlar dilerim.