АктуалноГрадътНовини

Млада жена припадна в автобус в час пик в центъра на Пловдив

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 17:51ч, вторник, 18 юни, 2024
1 239 1 834 Преди по-малко от минута

Млада жена припадна в автобус по линия номер 1 в час пик в Пловдив, съобщиха очевидци пред Под тепето.

Климатикът в автобуса е работел, категорични са пътниците, просто не е смогвал в жегата, разказаха те пред репортера ни.

Шофьорът е останал на спирката на тунела Север, докато пристигне линейка.

Пет жени са пазели сянка и са веели допълнително на припадналата в очакване на Спешната помощ, която са изчаквали близо 20 минути да пристигне на място в трафика след 17 часа днес.

Заедно с медиците е пристигнала и патрулка, пострадалата е откарана в лечебно заведение, по данни на свидетели тя е дишала.

Тагове
Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 17:51ч, вторник, 18 юни, 2024
1 239 1 834 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

1 239 коментари

  2. Herkese selam, bu popüler site kullanıcıları adına kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Casibom domain adresini erişim kısıtlaması nedeniyle yine güncelledi. Erişim hatası çekenler için doğru yerdesiniz. Çalışan siteye erişim adresi artık burada Hemen Oyna Bu link ile doğrudan hesabınıza bağlanabilirsiniz. Ek olarak kayıt olanlara verilen hoşgeldin bonusu fırsatlarını da inceleyin. Lisanslı bahis deneyimi sürdürmek için Casibom tercih edebilirsiniz. Herkese bol şans dilerim.

    Отговор

  3. Herkese merhaba, Casibom kullan?c?lar? ad?na k?sa bir duyuru paylas?yorum. Bildiginiz gibi bahis platformu giris linkini BTK engeli yuzunden surekli degistirdi. Giris sorunu cekenler icin cozum burada. Yeni siteye erisim adresi art?k asag?dad?r Casibom Yeni Adres Paylast?g?m baglant? uzerinden dogrudan hesab?n?za girebilirsiniz. Ayr?ca yeni uyelere sunulan freespin f?rsatlar?n? mutlaka inceleyin. Lisansl? slot deneyimi surdurmek icin Casibom dogru adres. Tum forum uyelerine bol sans dilerim.

    Отговор

  6. Herkese selam, Vay Casino kullanıcıları adına önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Malum site adresini tekrar güncelledi. Erişim hatası yaşıyorsanız endişe etmeyin. Güncel siteye erişim linki şu an burada: Vaycasino Giriş Bu link üzerinden vpn kullanmadan hesabınıza erişebilirsiniz. Lisanslı casino keyfi sürdürmek için Vay Casino tercih edebilirsiniz. Herkese bol şans temenni ederim.

    Отговор

  7. Herkese merhaba, bu site oyuncular? icin onemli bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Malum platform giris linkini yine guncelledi. Giris sorunu varsa endise etmeyin. Son siteye erisim linki art?k burada: https://vaycasino.us.com/# Bu link uzerinden direkt hesab?n?za erisebilirsiniz. Guvenilir bahis deneyimi icin Vay Casino tercih edebilirsiniz. Tum forum uyelerine bol kazanclar temenni ederim.

    Отговор

  9. Arkadaşlar selam, Casibom sitesi kullanıcıları için kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Herkesin bildiği üzere Casibom giriş linkini BTK engeli yüzünden yine değiştirdi. Siteye ulaşım sorunu yaşıyorsanız link aşağıda. Yeni Casibom giriş adresi şu an aşağıdadır Casibom Paylaştığım bağlantı üzerinden direkt hesabınıza bağlanabilirsiniz. Ek olarak kayıt olanlara verilen hoşgeldin bonusu kampanyalarını da kaçırmayın. En iyi bahis deneyimi için Casibom tercih edebilirsiniz. Tüm forum üyelerine bol kazançlar dilerim.

    Отговор

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина