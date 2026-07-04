Започна разширението на ул. „Калиакра“ в Южен

Строително-монтажните дейности по разширението на ул. „Калиакра“ в район „Южен“ започнаха днес. На място бяха кметът на Пловдив Костадин Димитров и кметът на район „Южен“ Атанас Кунчев, които провериха организацията на работа и първите етапи от изпълнението на проекта.

Проектът предвижда разширение на пътното платно на ул. „Калиакра“ в частта от ул. „Димитър Талев“ до ул. „Бяло море“, преместване на съществуваща велоалея, както и поставяне на нова светофарна уредба на кръстовището на ул. „Димитър Талев“ и ул. „Калиакра“ до изграждане в пълен габарит на уличната регулация за развръзките на пробива под Централна гара.

„С разширението на ул. „Калиакра“ ще бъде подобрена организацията на движението и ще осигури по-добра свързаност на район „Южен“ с централната градска част. Наясно сме, че строителството ще създаде временни неудобства, но моля гражданите за търпение. Работим, за да осигурим по-удобно и по-сигурно придвижване за всички“, заяви кметът Костадин Димитров.

От Община Пловдив напомнят, че до приключване на строително-монтажните дейности по улица „Калиакра“ ще е в сила временна организация на движението. Кметът на район „Южен“ Атанас Кунчев апелира водачите на моторни превозни средства да се движат с повишено внимание и да спазват въведената временна сигнализация.

Обектът се реализира във връзка с пробива под Централната жп гара, който навлиза в заключителната си фаза. Проектът е етап от подготовката на инфраструктурата за неговото пускане.