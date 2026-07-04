Филмови нощи във Филипополис стартира с „Миньони и чудовища“

Летният кинофестивал Филмови нощи във Филипополис стартира тази вечер, 4 юли, с прожекция на анимацията „Миньони и чудовища“. Любимите жълти герои се връщат в бляскавите години на Холивуд от преди един век. Те се превръщат в сензации на големия екран, но както често им се случва, пътят им се превръща в хаотична поредица от катастрофи. Прожекцията е от 21:15 часа.

В неделния ден лятно кино „Орфей“ ще е домакин на поредицата Кино под звездите с филми със свободен вход. Програмата за 5 юли предвижда прожекция на забавният „Балканска сватба“. Прожекцията също е от 21:15 часа.

В следващите дни кинолюбителите могат да очакват още много качествени заглавия, сред които три филма от поредицата Световни филмови класики – „Криминале“ на 8 юли, „Черният рицар“ на 13 юли и „Гепи“ на 22 юли, най-актуалните кинохитове, сред които новият „Одисей“ на Кристофър Нолан, както и филми за пътешествия и приключения.

Филмови нощи във Филипополис ще се проведе до 24 юли с прожекции всяка вечер на лятно кино „Орфей“, а прорграмата е достъпна на сайта kinolucky.com. Билетите са в продажба както онлайн, така и всеки ден на касите на LUCKY Дом на киното от 16 до 21 часа, в почивните дни от 10:30 до 21 часа, на касата на лятно кино „Орфей“ от 19:30 до 21:15 часа. Фестивалът е част от Културния календар и се провежда с подкрепата на Община Пловдив.