Млада жена припадна в автобус по линия номер 1 в час пик в Пловдив, съобщиха очевидци пред Под тепето.
Климатикът в автобуса е работел, категорични са пътниците, просто не е смогвал в жегата, разказаха те пред репортера ни.
Шофьорът е останал на спирката на тунела Север, докато пристигне линейка.
Пет жени са пазели сянка и са веели допълнително на припадналата в очакване на Спешната помощ, която са изчаквали близо 20 минути да пристигне на място в трафика след 17 часа днес.
Заедно с медиците е пристигнала и патрулка, пострадалата е откарана в лечебно заведение, по данни на свидетели тя е дишала.
1 230 коментари
Gencler, Grandpashabet yeni adresi ac?kland?. Adresi bulamayanlar buradan giris yapabilir Grandpashabet Yeni Adres
Dostlar selam, Casibom kullanıcıları için kısa bir bilgilendirme paylaşıyorum. Bildiğiniz gibi bahis platformu adresini erişim kısıtlaması nedeniyle tekrar taşıdı. Erişim problemi yaşıyorsanız çözüm burada. Güncel siteye erişim linki artık aşağıdadır Casibom 2026 Bu link ile doğrudan hesabınıza girebilirsiniz. Ayrıca yeni üyelere sunulan hoşgeldin bonusu kampanyalarını mutlaka inceleyin. Güvenilir bahis deneyimi sürdürmek için Casibom tercih edebilirsiniz. Tüm forum üyelerine bol kazançlar dilerim.
Herkese selam, Vay Casino oyuncular? icin k?sa bir duyuru yapmak istiyorum. Bildiginiz gibi platform giris linkini tekrar degistirdi. Erisim hatas? varsa endise etmeyin. Son siteye erisim linki art?k asag?dad?r: Vaycasino Giris Bu link uzerinden dogrudan hesab?n?za girebilirsiniz. Guvenilir casino keyfi icin Vay Casino dogru adres. Herkese bol sans temenni ederim.
Grandpashabet giriş adresi arıyorsanız doğru yerdesiniz. Sorunsuz giriş yapmak için tıkla https://grandpashabet.in.net/# Yüksek oranlar burada.
Grandpashabet giriş adresi lazımsa işte burada. Hızlı giriş yapmak için Grandpashabet Bonus Yüksek oranlar burada.
Herkese merhaba, bu popüler site oyuncuları adına kısa bir duyuru paylaşıyorum. Herkesin bildiği üzere Casibom giriş linkini erişim kısıtlaması nedeniyle tekrar güncelledi. Siteye ulaşım problemi varsa çözüm burada. Çalışan Casibom güncel giriş adresi şu an aşağıdadır Casibom Güncel Paylaştığım bağlantı üzerinden direkt hesabınıza bağlanabilirsiniz. Ayrıca yeni üyelere sunulan yatırım bonusu kampanyalarını mutlaka kaçırmayın. Lisanslı bahis deneyimi sürdürmek için Casibom doğru adres. Tüm forum üyelerine bol kazançlar dilerim.
Arkadaşlar, Grandpashabet Casino son linki belli oldu. Giremeyenler buradan giriş yapabilir Grandpashabet Bonus
Matbet güncel linki arıyorsanız işte burada. Sorunsuz için: https://matbet.jp.net/# Yüksek oranlar burada. Gençler, Matbet son linki açıklandı.
Grandpasha güncel linki arıyorsanız işte burada. Sorunsuz erişim için Tıkla Git Deneme bonusu bu sitede.
Dostlar selam, Casibom kullanıcıları için önemli bir paylaşım paylaşıyorum. Bildiğiniz gibi Casibom domain adresini erişim kısıtlaması nedeniyle tekrar güncelledi. Giriş problemi çekenler için doğru yerdesiniz. Resmi Casibom güncel giriş linki şu an paylaşıyorum https://casibom.mex.com/# Bu link ile vpn kullanmadan hesabınıza bağlanabilirsiniz. Ayrıca yeni üyelere verilen hoşgeldin bonusu kampanyalarını da inceleyin. Güvenilir bahis keyfi için Casibom tercih edebilirsiniz. Tüm forum üyelerine bol kazançlar dilerim.