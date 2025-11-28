Министри на форум в Пловдив: Градът се утвърждава като икономически и транспортен център

Томислав Дончев: Пловдив привлича хора със силен градски център, култура, туризъм и индустрия

Пловдив е мощен икономически и демографски център, който продължава да се развива. Това заяви кметът Костадин Димитров по време на форума „Южна България – рестарт и постижими цели“, организиран от медийната платформа „24 часа“. На събитието присъстваха вицепремиерите Томислав Дончев и Гроздан Караджов, председателят на Общински съвет – Пловдив Атанас Узунов, областният управител проф. д-р Христина Янчева, заместник-кметове, районни кметове, кметове на съседни общини, представители на бизнеса, депутати и ректори.

Пловдивският регион допринася с 10% към БВП на страната, дава 2,2 млрд. лева добавена стойност, осигурява 74 хиляди работни места, а Пловдив заедно със съседните области образуват мощен иновационен клъстер. Само за последния месец се откриха 3 нови завода в „Индустриална зона Тракия“, подчерта кметът на Пловдив.

Костадин Димитров акцентира върху мащабната работа по инфраструктурата в града. Той съобщи, че се ремонтират вътрешноквартални улици, а четири входно-изходни артерии – Голямоконарско, Кукленско, Рогошко и Брезовско шосе – са в процес на реконструкция или на финален етап.

Той добави, че Пловдив е вторият по големина образователен център в България – с 8 университета, силно развитие на дуалното обучение и 28 000 чуждестранни студенти. Градът има положителен миграционен прираст – над 5 000 души годишно, като над 4 000 българи са се завърнали от чужбина през последната година.

Кметът посочи, че 2019 г., когато Пловдив бе Европейска столица на културата, е била само „старт на възходящото развитие“ в сектора. Оттогава бюджетът за култура се увеличава с 10% годишно, а културните мероприятия и дестинации стават все повече.

„Пловдив продължава да се развива и като град на спорта – строят се два стадиона и две волейболни зали, а новият олимпийски басейн с 1005 места отговаря на изискванията за световни първенства. Градът кандидатства за Европейска столица на спорта 2028“, допълни Костадин Димитров.

Вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев похвали Пловдив като една от малкото области, в които нещата са се случили като по учебник.

„Пловдив привлича хора със силен градски център, култура, туризъм и индустриални мощности в региона. Тъжното е, че това се е случило на много малко места в България“, изтъкна Дончев.

По думите му въпреки че българската икономика е в процес на трансформация, тя е интегрирана на европейските пазари.

„При приемането ни в ЕС БВП на глава от населението е бил 31% от средния за ЕС, а сега е 66%. От началото на 2025 г. 55% от инвестициите и 79% от работните места са във високотехнологични сектори. От началото на годината 4 млрд. лв. са инвестирани в икономиката чрез Плана за възстановяване и оперативните програми“, изтъкна вицепремиерът.

Дончев отбеляза ключовата роля на професионалното образование за икономическия растеж и постави акцент върху необходимостта от по-силно регионално управление, което да решава проблеми, засягащи няколко общини.

Вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов съобщи, че в началото на 2026 г. ще стартира процедура за избор на концесионер за летище Пловдив. Той подчерта стратегическото значение на града, който и днес – както в древността – е кръстопът на ключови маршрути.

„Пловдив винаги е бил кръстопът. Още от тракийски и римски времена градът е естествен център на големия път Via Diagonalis, свързващ Тракия с Егейско и Мраморно море. Днес той отново е в сърцето на транспортната карта на България и Европа. Единственият друг подобен град е София“, подчерта Караджов.

„Пловдив и Южна България са включени в новия стратегически коридор „Черно море – Егейско море – Балтийско море“, а следващата седмица в Брюксел България, Гърция и Румъния ще подпишат рамка за ускорено финансиране и изграждане на трансгранични направления“, каза още вицепремиерът и министър на транспорта.

Той изтъкна, че Пловдив е част от основната Трансевропейска транспортна мрежа, където се пресичат две магистрали, две скоростни жп линии, големи индустриални зони, логистични хъбове и интермодален терминал.

По думите му Южна България остава регионът с най-големи инвестиции в транспортната инфраструктура от 2007 г. насам. Според министъра това превръща Пловдив в ядро на международните товарни потоци между Турция и Европа, както и между Гърция и Централна и Северна Европа.

„Тук, от Пловдив, се вижда не само какво сме направили, но и накъде вървим: към държава, в която свързаността дава сила, регионите – бъдеще, а инфраструктурата ускорява растежа“, заяви вицепремиерът.