Пловдив се включва в „Нощ на литературата 2025“ с девет читателски гнезда

Събитието ще се проведе на 24 септември от 18:00 ч., като в различни точки на града ще звучат книги на 20 европейски езика

Четиринадесетото издание на европейската инициатива „Нощ на литературата“ ще се проведе на 24 септември едновременно в 11 населени места: София, Варна, Видин, Велико Търново, Габрово, Добрич, Ловеч, Пазарджик, Пловдив, Русе и село Чавдар.

За няколко часа нетипични за литературата пространства ще се превърнат в „читателски гнезда“, в които писатели, журналисти и преводачи ще четат откъси от съвременни европейски литературни произведения, вече издадени на български език.

Четенията започват в 18:00 ч. и във всяко „гнездо“ една и съща книга ще бъде четена на всеки половин час – от 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30 и 21:00 ч.

Нощ на литературата 2025 в Пловдив

Пловдив се включва с девет читателски гнезда, благодарение на усилията на Община Пловдив – Municipality of Plovdiv, Район „Източен“, Пловдив чете / Plovdiv Reads и Фондация „Изкуство без граници“.

Гнездо 1

Място: Парк „Каменица“, район „Източен“, ул. „Зефир“

Четат: ученици от училищата в район „Източен“ („Деца четат за деца“)

Страна: Нидерландия

Книга: „Същността на слона“ (2022) – Тон Телехен

Гнездо 2

Място: Парк „Каменица“, район „Източен“, ул. „Зефир“

Четат: ученици от район „Източен“ („Деца четат за деца“)

Страна: Финландия

Книга: „Малките тролове и голямото наводнение“ (2025) – Туве Янсон

Гнездо 3

Място: Литературен кът към Алея на книгата – площад „Централен“

Чете: Таня Грозданова

Страна: Белгия

Книга: „Картата на разкаянието“ (2024) – Натали Сковронек

Гнездо 4

Място: Народна библиотека „Иван Вазов“ | Читалня „Академик Петър Динеков“, ул. „Авксентий Велешки“ № 15

Четат: Албена Николова и Станислава Георгиева

Страна: Обединено кралство

Книга: „Анима“ (2025) – Капка Касабова

Гнездо 5

Място: „Пекарната на Дани“, ул. „Авксентий Велешки“ № 20

Чете: Бояна Николова

Страна: Португалия

Книга: „Парижка улица в дъждовен ден“ (2024) – Изабел Рио Ново

Гнездо 6

Място: BeeBop Cafe, ул. „Гладстон“ № 1

Чете: Анелия Дракова

Страна: Ирландия

Книга: „Нощен ферибот за Танжер“ (2024) – Кевин Бари

Гнездо 7

Място: Politico Speakeasy, ул. „Велико Търново“ № 1

Чете: Албена Таскова

Страна: България

Книга: „Направени от вина“ (2021) – Йоанна Елми

Гнездо 8

Място: Fantasy Не-музеят на Пловдив, ул. Патриарх Евтимий № 1

Чете: Радо Игнатов

Страна: Испания

Книга: „Пея аз, а планината танцува“ (2023) – Ирене Сола

Гнездо 9

Място: Дружество на писателите – Пловдив, ул. „Княз Александър I-ви“ 27

Чете: Цветелина Бодурова

Страна: Дания

Книга: „Кражби“ (2025) – Томас Корсгор.

„Нощ на литературата“ 2025 обещава вечер, в която градът ще се превърне в сцена за европейската литература.

Повече информация за всички книги и четения в страната може да се намери на официалния сайт на инициативата.