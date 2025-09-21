Събитието ще се проведе на 24 септември от 18:00 ч., като в различни точки на града ще звучат книги на 20 европейски езика
Четиринадесетото издание на европейската инициатива „Нощ на литературата“ ще се проведе на 24 септември едновременно в 11 населени места: София, Варна, Видин, Велико Търново, Габрово, Добрич, Ловеч, Пазарджик, Пловдив, Русе и село Чавдар.
За няколко часа нетипични за литературата пространства ще се превърнат в „читателски гнезда“, в които писатели, журналисти и преводачи ще четат откъси от съвременни европейски литературни произведения, вече издадени на български език.
Четенията започват в 18:00 ч. и във всяко „гнездо“ една и съща книга ще бъде четена на всеки половин час – от 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30 и 21:00 ч.
Нощ на литературата 2025 в Пловдив
Пловдив се включва с девет читателски гнезда, благодарение на усилията на Община Пловдив – Municipality of Plovdiv, Район „Източен“, Пловдив чете / Plovdiv Reads и Фондация „Изкуство без граници“.
Гнездо 1
Място: Парк „Каменица“, район „Източен“, ул. „Зефир“
Четат: ученици от училищата в район „Източен“ („Деца четат за деца“)
Страна: Нидерландия
Книга: „Същността на слона“ (2022) – Тон Телехен
Гнездо 2
Място: Парк „Каменица“, район „Източен“, ул. „Зефир“
Четат: ученици от район „Източен“ („Деца четат за деца“)
Страна: Финландия
Книга: „Малките тролове и голямото наводнение“ (2025) – Туве Янсон
Гнездо 3
Място: Литературен кът към Алея на книгата – площад „Централен“
Чете: Таня Грозданова
Страна: Белгия
Книга: „Картата на разкаянието“ (2024) – Натали Сковронек
Гнездо 4
Място: Народна библиотека „Иван Вазов“ | Читалня „Академик Петър Динеков“, ул. „Авксентий Велешки“ № 15
Четат: Албена Николова и Станислава Георгиева
Страна: Обединено кралство
Книга: „Анима“ (2025) – Капка Касабова
Гнездо 5
Място: „Пекарната на Дани“, ул. „Авксентий Велешки“ № 20
Чете: Бояна Николова
Страна: Португалия
Книга: „Парижка улица в дъждовен ден“ (2024) – Изабел Рио Ново
Гнездо 6
Място: BeeBop Cafe, ул. „Гладстон“ № 1
Чете: Анелия Дракова
Страна: Ирландия
Книга: „Нощен ферибот за Танжер“ (2024) – Кевин Бари
Гнездо 7
Място: Politico Speakeasy, ул. „Велико Търново“ № 1
Чете: Албена Таскова
Страна: България
Книга: „Направени от вина“ (2021) – Йоанна Елми
Гнездо 8
Място: Fantasy Не-музеят на Пловдив, ул. Патриарх Евтимий № 1
Чете: Радо Игнатов
Страна: Испания
Книга: „Пея аз, а планината танцува“ (2023) – Ирене Сола
Гнездо 9
Място: Дружество на писателите – Пловдив, ул. „Княз Александър I-ви“ 27
Чете: Цветелина Бодурова
Страна: Дания
Книга: „Кражби“ (2025) – Томас Корсгор.
„Нощ на литературата“ 2025 обещава вечер, в която градът ще се превърне в сцена за европейската литература.
Повече информация за всички книги и четения в страната може да се намери на официалния сайт на инициативата.