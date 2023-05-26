Госпожицата бе сюрпризирана, докато позираше за снимки близо до фонтаните на Цар-Симеоновата градина
На трогателна случка се натъкна преди минути репортер на Под тепето при обиколката си в централната част на града.
По време на снимки на красива абитуриентка от Френската гимназия, фотосесията бе прекъсната от друга дама, която я попита за името ѝ и след това ѝ връчи голям букет, който допълни още по-добре тоалета на девойката.
Не разбрахме дали цветята са от таен обожател, или пък подателят е известен, но изненадата и радостта от нея се четеше в погледа на момичето.
623 коментари
ï»¿Salamlar, É™gÉ™r siz etibarlÄ± kazino axtarÄ±rsÄ±nÄ±zsa, mÉ™slÉ™hÉ™tdir ki, Pin Up saytÄ±nÄ± yoxlayasÄ±nÄ±z. CanlÄ± oyunlar vÉ™ sÃ¼rÉ™tli Ã¶dÉ™niÅŸlÉ™r burada mÃ¶vcuddur. Ä°ndi qoÅŸulun vÉ™ ilk depozit bonusunu gÃ¶tÃ¼rÃ¼n. Daxil olmaq Ã¼Ã§Ã¼n link: ï»¿Pin Up kazino uÄŸurlar hÉ™r kÉ™sÉ™!
2026 yÄ±lÄ±nda popÃ¼ler olan casino siteleri hangileri? CevabÄ± web sitemizde mevcuttur. Bedava bahis veren siteleri ve yeni adres linklerini paylaÅŸÄ±yoruz. Ä°ncelemek iÃ§in ï»¿gÃ¼venilir casino siteleri fÄ±rsatÄ± kaÃ§Ä±rmayÄ±n.
Pin Up Casino Г¶lkЙ™mizdЙ™ Й™n populyar platformadД±r. Saytda Г§oxlu slotlar vЙ™ canlД± dilerlЙ™r var. QazancД± kartД±nД±za anД±nda kГ¶Г§ГјrГјrlЙ™r. Mobil tЙ™tbiqi dЙ™ var, telefondan oynamaq Г§ox rahatdД±r. GiriЕџ linki п»їPin Up Azerbaijan tГ¶vsiyЙ™ edirЙ™m.