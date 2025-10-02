Колите плуват по новия „булевард“ Александър Стамболийски

Социалните мрежи се напълниха със снимки и клипове от наводнения булевард „Алексанъдр Стамбоийски“ в днешния дъждовен ден.

На фона на днешния слаб, но целодневен дъжд булевардът се превърна в своеобразна река, създавайки хаос и за шофьори, и за пешеходци.

На места водата прелива през тротоарите. Автомобили преминават през локви с дълбочина до 30–40 см.

Изстрадалите, продължилия извънредно дълго ремонт, споделящи възмущението си състоянието на булеварда.

Въпреки, че трасето е пуснато за движение преди окончателното асфалтиране, за да се облекчи трафикът в район „Южен“ и голяма част от шахтите още стърчат, пловдивчани се питата дали системата на дъждоприемните шахти е езиградена ефективно, след като не могат да поеме днешните валежи.