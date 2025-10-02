Арестуваха телефонен измамник в Пловдив

Възрастна пловдивчанка хвърлила през терасата на дома си пакет с 4000 лв., след телефонен разговор с мним полицейски служител

Служителите на реда в Пловдив задържаха участник в телефонна измама, след разследване започнало на 20 септември, съобщиха от ОД на МВР.

Според първоначалната информация, 90-годишна пловдивчанка била измамена чрез обаждане от мним полицейски служител. Той я убедил, че синът ѝ е предизвикал тежка катастрофа с жертва и че близките няма да подават сигнал, ако плати. Жената събрала 4000 лева и ги хвърлила през терасата на дома си, където ги взел изпратен куриер по схемата с инициали М.Б., на 58 г., от София.

Той е привлечен като обвиняем за това, че е подпомогнал извършителя на измамата с цел имотна облага, като е взел парите от пострадалата. Обвиняемият се свързал с непознат мъж чрез обява в интернет, който го наел като „куриер“ за събиране на пари под предлог за подпомагане на бежанци от Украйна.

След като взел сумата, М.Б. чакал възрастната жена пред дома ѝ, а измамникът продължил да я подлъгва, като я накарал да отиде пред болница в Пловдив, където трябвало да ѝ бъде „показан смъртният акт“ на уж убитото дете. След близо три часа чакане жената се обадила на сина си и разбрала, че е измамена.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на прокурор, а Районна прокуратура-Пловдив ще поиска от съда задържане под стража.

От МВР напомнят, че полицията и други институции не изискват пари по телефона и призовават гражданите при съмнение да подават сигнал на тел. 112.