Кой бе Кирил Рашков (ГАЛЕРИЯ)
Кирил Рашков е починал тази нощ в дома си. Няма официална информация за причината за смъртта му, но от дълго време той страдаше от множество заболявания- болно сърце и проблеми с бъбреците.
Кирил Рашков е роден на 24 май 1942 година.
През 1984 година е арестуван за притежание на злато и валута, иззети са му над 2 милиона лева, след което е изпратен като криминален престъпник в Белене. До 1990 година Кирил Рашков има общо 7 присъди, за които е осъден на общо 30 години затвор.
След 10 ноември 1989 година е освободен. През 1993 година е арестуван за производство на фалшив алкохол, а от складовете му са иззети 126 тона спирт, 140 кашона с ракия-менте, 200 000 празни бутилки и 14 машини за бутилиране. Рашков излиза от ареста под гаранция от 10 000 долара.
През 1998 година Рашков основава партия „Свободна България“, която печели общински съветници в Стара Загора и Пазарджик. Същата година трима подчинени на Кирил Рашков са задържани и осъдени за поставяне на експлозив пред редакцията на вестник „Труд“.
През 2001 година Кирил Рашков и семейството му купуват над 100 декара земя в землището на Катуница и построяват няколко вили.
През 2009 година е разбит цех за производство на алкохол на Кирил Рашков в Катуница и са иззети 1 тон спирт и 800 тона меласа.
През 2010 година Асеновградският районен съд осъжда на една година лишаване от свобода условно с три години изпитателен срок Георги Рашков, внук на Кирил Рашков, за хулиганство и заплаха за убийство на журналиста от PRO.BG Емил Кацаров. Журналистът е отвлечен в дома на Кирил Рашков и е малтретиран.
На 23 септември 2011 година приближени на Кирил Рашков прегазват и убиват 19-годишния местен жител Ангел Петров, докато развежда кучето си и пред погледа на баща му.
Починалият е внук на бившата кметица на селото София Христева. Следват събитията от Катуница, започнали с погром над имотите на Кирил Рашков. Следват множество нови съдебни саги. В последните години той отново попадна в хрониките след атака срещу журналисти и намерен живак и антики в автомобила му.
33 коментари
Greetings, Just now came across the best source from India for cheap meds. If you need medicines from India without prescription, this store is the best place. They offer secure delivery to USA. More info here: India Pharm Store. Best regards.
Hey everyone, I wanted to share a useful international pharmacy where you can buy medications securely. If you are looking for cheap meds, OnlinePharm is very good. Great prices and huge selection. Link here: online pharmacy usa. Have a great week.
Hi, To be honest, I found a great international pharmacy for purchasing generics hassle-free. If you are looking for antibiotics, OnlinePharm is very good. They ship globally and no script needed. Check it out: onlinepharm.jp.net. Thanks!