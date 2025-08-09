Когато културата е аргумент

Виктор Янков е културен стратег с дългосрочен ангажимент към развитието на градската култура и нейното европейско измерение. Част от екипа на „Пловдив – Европейска столица на културата“ от 2017 г. , той създава международния отдел на проекта и заема ключова роля като заместник-директор, фокусирана върху устойчивостта на културните политики след 2019 г.

Работата му е белязана от разбирането, че културата е не само съдържание, но и инфраструктура – с проектна логика и емоционална интелигентност.

Във фондация „Отворени изкуства“, програмата „Пловдив 2019“, Виктор отстоява разбирането, че културата е дългосрочна инвестиция със социален, икономически и имиджов ефект. За него тя освен съдържание е и структура, която изисква стратегия, логика и работа. През 2021 инициира създаването на международния проект за културен

мениджмънт – Cultart.

Участник в международни платформи като Salzburg Global Seminar и Cultart, както и съавтор на инициативата за спасяване на кино „Космос“, той е последователен в убеждението си, че културата е жив, трансформиращ процес..Виктор също така е български представител към експертния екип за Европейски столици на културата – Capacity Building for ECoC към Европейската Комисия.

Търси диалог между иновация, публично изкуство и социална отговорност – с грижа към това какво оставяме след себе си в града.

Вярва, че Пловдив променя картинката. И вижда в това не просто промяна на образа, а дълбока трансформация на културната роля на града – отвъд събитията, отвъд витрините. С личен ангажимент и визия за бъдещето.

1. Какво за теб е Пловдив и как се променя?

Пловдив винаги е бил град с вътрешен ритъм – самодостатъчен, понякога затворен, но автентичен. Днес Пловдив е променен – има по-висок стандарт на живот, прилив на хора, развитие на индустрията. Предизвикателството е да се запази уникалният облик и усещане на Пловдив – „пасторалното“, което привлича и задържа хората.

2. Каква е твоята визия за ролята на културата в града?

Културата е лицето на Пловдив. И то не се сменя. Трябва да гледаме с уважение на всичко, което е правено тук през годините. Влизаш в един подлез, стъпваш на камък от Античността. Малко по-нататък влизаш в най-модерният музей в България. И най-вероятно ще посетиш два фестивала в един уикенд.

Но културата е не просто наследстово или афиш, а стратегическа инвестиция с измерим ефект – имиджов, емоционален и икономически. Не е директива „отгоре“, а резултат от баланса между артисти, куратори и публика.

3. Какво отличава Пловдив на културната карта на България и Европа?

Аз ще върна въпроса: Колко български граждани имат достъп до съвременна европейска култура? Не само в София. Не само в Пловдив. Ако има един град, който реално инвестира усилия, средства, връзки, нерви и дългосрочна визия – това е Пловдив. И това го отличава.

4. Какво прави един културен проект устойчив?

Устойчивостта не идва от гранта.

Тя идва от това дали след пет години има смисъл някой да стои на тази сцена.

Устойчива е онази културна политика, която развива среда, а не просто програма. Онази, която не е директива, а съвместен жест между артисти, куратори, селекционери и общности. И онази, която знае, че едно събитие е следствие, то е резултат от дълги културни политики, много документация, много администрация и много смисъл.

5. Кой е Виктор зад всичко това?

Един от хората, който можеш да срещнеш в Капана

6. Ако човек може да направи само едно нещо, за да направи града, в който живеем още по– добър, какво би могло да бъде то?

Да се появи. Да участва. Да бъде част от разговора и действията за града, в който иска да живее.

Да пазим чисто на улицата, но да имаме хигиена и на езика, с който говорим за мястото си.

Да не подминаваме с безразличие, когато можем да направим нещо.

Това е градска култура. Това е култура изобщо.