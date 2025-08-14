Кофи с боя за подарък на кмета на Пловдив
Как една пловдивчанка преплува бюрократичната Марица в заспалия месец август под тепетата, за да си изхвърли боклука по закон
Елисавета Недялкова е от онези хора, които не се сещат за думата „съвест“ само на 5 юни – Световния ден на околната среда. През по-голямата част от годината живее в Германия, където дори използваното олио има своя специална точка за изхвърляне. В Пловдив обаче този навик се оказа тежко изпитание.
Днес та решила да се освободи от старите кутии с неизползвана боя за вътрешни стени. Не до контейнера, не на принципа „като мине боклукчийския камион и всичко ще вземе“, а по правилата
Както пише на сайта на ОП „Чистота“.
Така започна нейният малък „Одисей по пловдивските улици“.
Първи телефон – без отговор. Втори телефон: „Ние не се занимаваме с това“. Онлайн системата за сигнали – „Грешка, опитайте по-късно“. Дежурният телефон на „Чистота“ – мълчи като изоставена телефонна будка.
С тежка чанта, пълна с кутии боя, Елисавета прекоси половината град. В сградата на Общината на пл. „Стефан Стамболов“ я посреща… охраната.
„Единственият, които ми даде човешко съдействие. Чиновниците бяха невидими. Човекът ми обясни, че мога да ги занеса в базата на ОП-то в Кючука“, разказа развълнувана пред репортера на Под тепето за пътешествието си пловдивчанката.
Вече ядосана и отчаяна, тя извадила своето импровизирано оръжие – два плаката с надписи „Подарък за кмета на Пловдив“ и „Г-н кмете, изхвърлете Вие моя отпадък. Аз не мога, защото Чистота отказва!“
Планирала да ги остави на входа на кмеството, но случайността я срещнала със зам.-кмета по спорт и младежки дейности, шампионът Николай Бухалов. И не с гребла, а с телефон в ръка, той пробил тишината в „Чистота“. След един разговор с него шефката на предприятието му отговорила, че ще приеме отпадъка на жената.
Сега Елисавета ще запали колата, ще закара боята в базата и ще затвори този абсурден епизод…
Но въпросът ѝ остава да виси над Пловдив като незавършен стенопис:
„Кой работи в този град и защо дори боклука не може да си изхвърлиш по правилата?!“
325 коментари
Arkadaslar, Grandpashabet yeni adresi ac?kland?. Adresi bulamayanlar buradan giris yapabilir Grandpashabet Mobil
Arkadaşlar selam, Vay Casino kullanıcıları adına önemli bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Malum Vaycasino giriş linkini tekrar değiştirdi. Giriş hatası varsa endişe etmeyin. Son Vay Casino giriş adresi artık burada: https://vaycasino.us.com/# Bu link üzerinden doğrudan hesabınıza erişebilirsiniz. Güvenilir casino deneyimi sürdürmek için Vay Casino doğru adres. Herkese bol şans temenni ederim.
Gençler, Grandpashabet son linki belli oldu. Adresi bulamayanlar buradan giriş yapabilir Resmi Site
Grandpashabet giriş adresi lazımsa doğru yerdesiniz. Sorunsuz giriş yapmak için tıkla https://grandpashabet.in.net/# Deneme bonusu burada.
Gençler, Grandpashabet Casino son linki belli oldu. Adresi bulamayanlar buradan giriş yapabilir Giriş Yap
Arkadaşlar selam, Vay Casino kullanıcıları adına kısa bir bilgilendirme paylaşıyorum. Malum Vaycasino adresini tekrar değiştirdi. Giriş hatası yaşıyorsanız panik yapmayın. Yeni Vay Casino giriş adresi şu an burada: Vaycasino İndir Paylaştığım bağlantı üzerinden direkt hesabınıza girebilirsiniz. Güvenilir bahis deneyimi sürdürmek için Vaycasino tercih edebilirsiniz. Tüm forum üyelerine bol kazançlar dilerim.