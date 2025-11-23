Книжно съкровище за левче в Капана за Деня на четенето

Иванка Петрова, стажант-репортер

Помните ли кога Сашо Костов откри своя малък книжен оазис с площ от 15 кв.м. в сърцето на Капана? Беше преди цели 12 години, когато кварталът не бе това, което е днес. Сашо и неговия приказен свят обаче още са си същите, на същото място и продължават да радват хората. Днес все още можем да го намерим на ул. „Загреб“ № 26.

Сашо Костов сбъдна мечта- събра света в 15 кв. м.

По повод Международния ден на четенето букинистът и любител на антикварни предмети обяви специална книжна разпродажба. Малката му Алея на книгата включва между 2 и 3 хиляди произведения, специално подбрани от самия ценител в най-различни жанрове. Промоционалната цена е 1 лв. за книга, а офертата е валидна до края на деня днес.

Самият „номад на колело“, както той продължава да е известен сред стотиците си приятели и фенове, цели чрез тази разпродажба да мотивира максимално повече хора да започнат да четат или да продължат да го правят. По негови наблюдения се търси абсолютно разнообразие от четива – от техническа до чуждоезична и музикална литература.

„Благодарен съм на всеки, който си купи книга и то не заради левчето, което ще взема, а защото книгата ще отиде при човек, който ще я прочете!“

Освен бизнеса, който поддържа вече 12 години, той дарява книги на читалищата в Пловдивския регион.

Правейки ретроспекция назад във времето си спомня, че в началото след откриването на своя магазин, е искал много книги да запази за личната си колекция, която наброява над 600-700 броя. Най-близо до сърцето му остава поезията. Гордее, че е сбъднал мечтата си да има собствена книжарница и до ден днешен той продължава да разпространява литература. Спасявайки книгите, той не само препродава, но и раздава и подарява.

„Не е вярно, че хората не четат!“, казва Сашо.

По наблюденията на Костов, има читатели на всякаква възраст, но е особено щастлив, че младите хора проявяват интерес към книгите.

Малкият му оазис продължава да бъде едно от онези места в града, където времето тече по-бавно, ако въобще тече. Между старите издания, мириса на хартия и разговорите с хора дошли „само да погледнат“, Сашо Костов поддържа духа на четенето жив. В своята ежедневна отдаденост, той се превръща в един съвременен будител, който напомня колко важно е да пазим знанието и да го споделяме.