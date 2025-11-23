Събраха 2.8 тона само за един ден в кампанията „Купи и Дари“

Благотворителната кампания „Купи и Дари“, организирана от Ротари, Ротаракт и Интеракт Пловдив–Филипопол, продължава с впечатляващ успех. След като миналия уикенд бяха събрани общо 4 023 кг хранителни продукти за два дни, този уикенд започна още по-силно.

Само за събота младите доброволци от Интеракт Пловдив и Интеракт Пловдив–Филипопол успяха да съберат 2 803.6 кг дарения в осем обекта на Kaufland и Lexi.

Това е един от най-силните резултати за един ден в историята на кампанията. Смените бяха поети от интеракторите, които стояха с часове пред магазините, разговаряха с дарителите, сортираха продукти и поддържаха перфектна организация.

„Младите хора бяха невероятни. Само за един ден направиха резултат, който много организации трудно постигат за уикенд. Това е истинско служение към обществото,“, сподели Хачик Язъджиян, президент на Ротари клуб Пловдив–Филипопол.

Кампанията продължава и днес. Интеракторите и ротаракторите отново са по позициите си пред магазините в целия град. Организаторите очакват днешният ден да бъде още по-силен и призовават пловдивчани да се включат: Дори един продукт е жест, който достига до хора в нужда.

