Кметът на Пловдив за пореден път в болница този месец

Оперирали са ръката му след падане
Кметът на Община Пловдив Здравко Димитров за пореден път е откаран в болница този месец. Оперирали са ръката му след падане, за което той самият съобщава в личния си профил във Facebook.
„Днес при наглед леко падане вкъщи нараних ръката си. При последващ преглед се оказа сериозно счупена. Направената операция мина успешно и се чувствам добре. Благодаря на лекарите за своевременната реакция и на всички, които ми оказват подкрепа.“
По информация на негови близки, Димитров е паднал на вилата си в село Бойково.
Припомняме, че кметът бе изписан от болница преди няколко дни, където се лекуваше от covid.
75 коментари
Cialis générique pas cher livraison rapide et confidentielle pharmacie en ligne avec ordonnance
farmacia online italiana Cialis: tadalafil italiano approvato AIFA – farmaci senza ricetta elenco