55-годишен мъж от Белащица е открит убит

Мъртвият има порезни рани, задържан е негов съсед

Днес около 15:40 ч. на тел. 112 е подаден сигнал, че 55-годишен жител на село Белащица е намерен починал в дома си. При първоначалния оглед полицаите са установили порезни рани по тялото на мъжа.

В хода на последвалите действия служители на Първо районно управление са задържали като заподозрян 47-годишен съсед на жертвата. По предварителни данни той страда от психично заболяване.

Местопроизшествието е запазено, а по случая е образувано досъдебно производство под наблюдението на Окръжна прокуратура – Пловдив.