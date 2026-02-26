АктуалноЖивотНовини

Времето в Пловдив на 26 февруари 2026 г.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 07:48ч, четвъртък, 26 февруари, 2026
Слънцето изгрява в 7 ч. и 7 мин. и залязва в 18 ч. и 12 мин. Продължителност на деня: 11 ч. и 5 мин. Атмосферното налягане ще се повишава и ще е по-високо от средното за месеца.

Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 3° С.

В четвъртък облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно слънчево в областта. Ще продължи да духа умерен вятър от север-североизток и постепенно ще се ориентира от север-северозапад. Максималните температури ще са между 7° и 13° С.

Снимка: Cvetelina Pastarmadzhieva  

