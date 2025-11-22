Какво да видите в Дома на културата през декември

Източник: Lost in Plovdiv

Емблематичната сграда е построена в края на 50-те години първоначално като Дом на труда на Общия професионален съюз – тогава под името „Стефан Кираджиев“. След промените през 1989 г. продължава да бъде важен център за обществени и културни събития, а през 1998 г. е предоставена за нуждите на пловдивската културна сцена.

Днес Домът на културата носи името на великия оперен певец Борис Христов – официално открит след мащабна реконструкция през 2013 г. Той е дом на театрални и оперни постановки, концерти, фестивали, благотворителни събития и разнообразни културни инициативи, които събират публика от всички поколения.

Декември е един от най-силните месеци в програмата – с впечатляваща селекция от спектакли и празнични концерти. Ако сте в Пловдив през този месец, не пропускайте възможността да преживеете едни от най-красивите моменти на сцената под тепетата.

А ако сте гости на града – съчетайте разходката си с представление, което ще ви потопи в духа и емоцията на пловдивската култура:

01.12.2025 г. – 19:00 ч. – „Наполетано“

02.12.2025 г. – 19:00 ч. – „Баща ми се казва Мария“

05.12.2025 г. – 19:00 ч. – „Дългата коледна вечеря/Жени в Ре минор“

06.12.2025 г. – 19:30 ч. – Симфоничен концерт на Strauss Capelle Vienna

07.12.2025 г. – 19:30 ч. – Симфоничен концерт на Strauss Capelle Vienna

14.12.2025 г. – 19:00 ч. – Коледен концерт „В очакване на Коледа“ на ПФТА „Дилянка“

15.12.2025 г. – 19:00 ч. – коледен концерт на ФА „Тракия“ „Коледна приказка“ – билети на телефон: 0894/720561 и на касата на Маскарт

16.12.2025 г. – 19:00 ч. – „Запознай ме с вашите“

17.12.2025 г. – 19:00 ч. – „Музика на светлината: рождественски концерт-заедно към вярата и надеждата“

18.12.2025 г. – 18:00 ч. – благотворителен коледен концерт на ансамбъл „Тракийска младост“ при СУ „Любен Каравелов“ – вход с покани!

20.12.2025 г. – 11:00 ч. и 17:00 ч. – „Лешникотрошачката“

21.12.2025 г. – 19:00 ч. – заключителен годишен концерт „Стъпки по Коледа“ на СК „Ера“ – билети на място в деня на събитието

22.12.2025 г. – 19:00 ч. – „Градски легенди“

23.12.2025 г. – 19:00 ч. – коледен концерт с български песни, представени от БГ Дуетът

28.12.2025 г. – 19:00 ч. – „Молба за напускане“

30.12.2025 г. – 19:00 ч. – „Една новогодишна нощ в операта с музиката на QUEEN”

