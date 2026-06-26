Какво да правим в Пловдив (26.06– 02.07)

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

26 юни

100 години Георги Парцалев

от Калин Сърменов

Голяма зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

Trigaida

Trigaida е български музикален проект, който преплита автентичния български фолклор със съвременна електронна музика. Проектът обединява Ася Пинчева – вокали, Иван Шопов – електроника и продукция, и Георги Маринов – Хорхе – гайда и диджериду.

Проектът е воден от Иван Шопов – един от най-разпознаваемите български продуценти и артисти в сферите на EDM, ambient и electronica музиката. Под артистичните имена Balkansky и COOH той има участия на световни фестивали и клубни сцени, а с Trigaida създава музикална концепция, която съхранява духа на българския фолклор и го представя пред международната публика чрез съвременен звук и визуално сценично изживяване.

Римски стадион

19:30 часа

Българската литература накратко

Публиката ще стане свидетел на срещата между Вазов и Пенчо Славейков, ще надникне в света на Йовков и Елин Пелин, ще се озове в любовния триъгълник Яворов – Лора – Мина и ще преживее по нов начин сцени от „Под игото“, „По жицата“ и „На браздата“.

Пиесата на Иво Сиромахов показва с много хумор и самоирония не само вечните ни литературни класици, но и абсурдите на образователната система, с които учителите ежедневно се борят. Резултатът е спектакъл, който едновременно забавлява и кара зрителите да се замислят – и който превръща урока по литература в празник.

„Българската литература накратко“ е събитие за всички, които са били ученици, за всички, които са учили или преподавали, и за всеки, който обича театъра.

Лятно кино Орфей

20:30 часа

Белчилова/Льолев/Карагеоргиев/Леков@Контрабас

Лятната петъчна програма на бар Контрабас продължава с вокален джаз квартет под небето на Стария град в скътания двор на заведението.

Желязка Белчилова – глас

Димитър Лььолев – саксофон

Николай Карагеоргиев – китара

Александър Леков – бас

Бар Контрабас

21:00 часа

STEFAN STOIANOVICI QUARTET An Ode to Trane & Mccoy

Вечер на модерен джаз: Почит към Колтрейн и Тайнър

Енергична, но същевременно дълбока вечер с модерен джаз, изградена около свободния дух на музиката на великите Джон Колтрейн и Маккой Тайнър. Присъединете се към този квартет за една нощ, в която задълбоченото слушане среща спонтанната реакция, а оригиналните аранжименти се сливат безпроблемно с резониращите теми на майсторите, представяйки нови, живи версии на класики като „A Love Supreme“.

Штефан Стояновичи (Пиано)

Штефан Стояновичи е изгряващ пианист и композитор от новото поколение румънски джаз. Активен както на джаз сцената в Букурещ, така и в съвременни класически и крос-жанрови проекти, творчеството му обикновено свързва джаз импровизацията, класическите форми и електронната продукция, но също така остава закотвено в straight-ahead традицията на джаза. Композирал е за театър и медии, успоредно с концертни пиеси за оркестър и джаз аранжименти, изпълнявани от Националната филхармония и Радио Биг Бенд. Той е представен в албума си „Cycles – Live at The Romanian Athenaeum“ (2025 г.), където ръководи собствения си секстет.

Паоло Профети (Саксофон)

Паоло Профети е роден в Италия саксофонист, композитор и аранжор, който се превръща в изявена фигура на съвременната джаз сцена в Румъния след преместването си в Букурещ през 2013 г. Основният му състав е „Paolo Profeti European Collective“ — трансгранична съвременна джаз формация, която събира италиански и румънски музиканти и смесва джаз с прогресивни и електронни елементи. Колективът е издал няколко албума, сред които „Waiting for Bucharest“ (2015 г.), „Glide“ (2019 г.) и „Peer Out“ (2024 г.), и редовно гостува в джаз клубове и фестивали в Румъния, Италия и другаде в Европа. Профети е първи алт саксофон и водач на секция в Биг бенда на Румънското национално радио.

Михаил Иванов – Мишо (Контрабас)

Михаил Иванов, известен като Мишо, е български басист, композитор и педагог, базиран в София. Той е активен на европейската джаз сцена от 2007 г., започвайки с трио „Бодуров“. Иванов свири на контрабас и бас китара, съчетавайки българската народна музика с джаз в проекти като „Малък български фолк джаз оркестър“ заедно с музиканти като Живко Василев и Борислав Петров.

Сред последните му сътрудничества са проектът „Balkan Train“ на Квартет Живко Василев и участия с Биг бенда на Българското национално радио. Иванов е живял в Амстердам, Рим и Мумбай, което обогатява международния му джаз профил. Участва в албуми като „Stamp Around“ (2015 г.), „Scattered Vibrations“ (2021 г.) и „Сенкя падна“ (2022 г.), включва се в събития като витрините (showcases) на Европейската джаз конференция и поддържа активно присъствие на международната сцена.

Габи Матей (Барабани)

Габи Матей е румънски джаз барабанист, базиран в Букурещ, известен със своя динамичен стил и международни сътрудничества. Той свири с триа и ансамбли в цяла Европа, като набляга на импровизацията, и има радио и телевизионни записи на четири континента. Напоследък има забележителни изяви с артисти като Дейвид Бъркман, Марко Чурнчец и Йорис Тепе, и е участвал в няколко международни албума като гост-музикант (sideman).

Джаз клуб В джаза

20:30 часа

27 юни

Елизабет или кралицата девственица

от Кристиан Симеон

Камерна зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

Лято в Стария град 2026: Тур „Занаятите в Стария град“

Водещ: Георги Цанков – лауреат от втория модул от менторската програма на ОИ „Старинен Пловдив“ и ПГР „проф. д-р Асен Златаров“. Част от екипа на Регионален етнографски музей и сред най-изявените млади надежди на туризма в Пловдив.

В 11:30ч след края на тура Ви очакваме на Куиз за Стария град с награди

Етнографски музей

10:00 часа

Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени

Те идват с концерт, който носи точно това усещане – лекота, свобода и онзи летен момент, в който всичко е точно както трябва.

Стефан Вълдобрев е от тези артисти, които не просто създават музика, а разказват истории. Заедно с Обичайните заподозрени той превъръща концертите си в преживяване, в което всяка песен носи емоция и спомен.

Ще звучат песни, които публиката не просто слуша, а пее от първата до последната дума. Музиката им е едновременно лична и споделена – искрена, топла и неподправена, с онова чувство за топлота и лекота, което прави всяка среща с тях истинска.

Младежки хълм

20:00 часа

Murmuration

Представление, което е омагьосало милиони зрители по целия свят, пристига в Пловдив за две незабравими вечери на Античния театър. Многонаграждаваната творба на новаторския френски хореограф Садек Берабах е уникално художествено явление, което е впечатлило публика и критици със своята зрелищна естетика, математическа прецизност и дълбока емоционална сила.

Вдъхновено от природната хармония и геометричните движения на птичите ята (murmuration), произведението на Берабах превежда този феномен в хореография на абсолютен синхрон и визуална магия. С 30 танцьори на сцената, които се движат с техниката „variable geometry“ и чрез емблематичния tutting (танцов стил, основан на геометрични движения на крайниците), се превръща в живо произведение на изкуството – изобразяване на свръхсетивната хармония, която може да възникне в колективното действие.

За пловдивския Античен театър творческият екип на Садех подготвя специален видео материал, създаден за прожекция чрез техниката projection mapping – съвременна визуална намеса, която „общува“ с древната сцена.

Античен театър

21:00 часа

HORSING AROUND

Заповядайте на 27 и 28 юни на първата колаборация на студио за татуировки с местно емблематично място в Пловдив

В сърцето на стария град, Малките Конюшни на царя ще се съберем, за да създадем общество от артисти, приятели и хора, които обичат изкуството във всичките му форми.

Очаквайте

• гост тату артисти

• илюстратори и малки творчески брандове

• live music

• томбола с награди

• добро настроение, нови хора и много вдъхновение

• селектирани напитки

HORSING AROUND е събитие за позитивно лятно настроение, малко по-различно преживяване и създаване на ново движение Пловдив.

Малките конюшни

27.06 – 28.06.2026

10:00 – 23:00 часа

The Modern Side Of Jazz // Hip-Hop & More

Модерната джаз музика се ражда от симбиозата на старото американско музикално изкуство и популярните жанрове като хип-хоп, R&B, “world music” и много други. За първи път на сцената на джаз клуб “В Джаза” обединяват сили Евден Димитров (EVDN, Любо Киров, Прея, DARA и др.), Ставрос Спиру (Sawber, Trip Tribe и др.), Краси Зафиров (Михаил Йосифов & Новините В Джаза, Христо Йоцов All Starts Big Band и др.) и Александър Иванов (Sage, Kvintakord, The Jazz-Rock Experiment и др.). Авторска музика, преплитаща всички водещи жанрове в съвременното музикално изкуство, ще бъде фокусът на четиримата композитори и инструменталисти.

Джаз клуб В Джаза

20:30 часа

SHISHKAVELI at Bally Club

На 27 юни зад пулта застава Shishkaveli, за да даде старт на още една петъчна нощ с Mazeto Grooves!

Очаквай внимателно подбрана селекция, силен groove и танци до ранните часове.

Bally Club

21:00 часа

28 юни

стАРТирай лятото

Творчески и образователни занимания със „Старинен Пловдив“ през юли и август – ???? месеца, ???????? събития, много игри и забавления!

Елате да стАРТираме лятото и заедно да преобразим „Старинен Пловдив“ в сцена за творчество, игри, открития и вдъхновение.

През юли и август децата и техните семейства за трета поредна година могат да се включат в разнообразни творчески и образователни инициативи, организирани от ОИ „Старинен Пловдив“ – работилници за рисуване и творене, LEGO ателиета, представяне на детска книга, занимания с театър и пантомима, пешеходни турове и срещи с историята и изкуството.

Различни локации

Murmuration

Представление, което е омагьосало милиони зрители по целия свят, пристига в Пловдив за две незабравими вечери на Античния театър. Многонаграждаваната творба на новаторския френски хореограф Садек Берабах е уникално художествено явление, което е впечатлило публика и критици със своята зрелищна естетика, математическа прецизност и дълбока емоционална сила.

Вдъхновено от природната хармония и геометричните движения на птичите ята (murmuration), произведението на Берабах превежда този феномен в хореография на абсолютен синхрон и визуална магия. С 30 танцьори на сцената, които се движат с техниката „variable geometry“ и чрез емблематичния tutting (танцов стил, основан на геометрични движения на крайниците), се превръща в живо произведение на изкуството – изобразяване на свръхсетивната хармония, която може да възникне в колективното действие.

За пловдивския Античен театър творческият екип на Садех подготвя специален видео материал, създаден за прожекция чрез техниката projection mapping – съвременна визуална намеса, която „общува“ с древната сцена.

Античен театър

21:00 часа

Хавана в Капана 2026 Юнско издание

След дългата зима и дъждовна пролет, Хавана в Капана се завръща с първото си издание за 2026 г.

Ваш гид и пътешествието от танци и движения от Карибите ще бъде отново лъчезарната Вили от ДС“ Марипоса“, а ние от СандъкЪ като домакини ще Ви представим свежите ни летни коктейли .

Очакваме Ви на място , по традиция не приемаме резервация за салса партитата, защото всеки танцува с всеки по улица Абаджийска

Ул. Абаджийска

19:00 часа

Останалите събития може да проследите в дигиталния пътеводител под тепетата Lost in Plovdiv.