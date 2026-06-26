Над 80% е спестената първична електроенергия, която постига Областна администрация – Пловдив с енергийното обновяване на сградата си. Това съобщи областният управител на Пловдив Георги Янев по време на пресконференция за представяне на резултатите от проекта, финансиран чрез Механизма за възстановяване и устойчивост по линия на МРРБ, процедура BG RRP 4.020.

Областният управител откри събитието, като подчерта значението на проекта за модернизацията на публичната инфраструктура и за постигането на по-висока енергийна ефективност в съответствие с националната стратегия за обновяване на сградния фонд до 2050 г.

Той припомни, че проектът стартира през 2022 г., премина през етапите на проучване и проектиране, а през 2023 г. администрацията кандидатства по програмата. Одобрението беше получено през юни 2024 г., след което последва обществена поръчка и реализация на дейностите. Той изрази благодарност към своите предшественици – Ангел Стоев, Йордан Иванов, Илия Зюмбилев, проф. Христина Янчева и проф. Владислав Попов – за приемствеността и приноса им към успешното изпълнение на проекта. „Благодарение на усилията на всички тях днес можем да се похвалим с подобрени енергийни характеристики на сградата, удължен жизнен цикъл и най-вече – с по-добри условия на труд за служителите и гражданите“, подчерта той. По думите му тестовите данни на вече работещата система го карат да бъде оптимист, защото освен екологичен, проектът ще има и значим финансов ефект.

Главният секретар на Областна администрация – Пловдив Анжела Костадинова представи подробно изпълнените дейности и постигнатите резултати. Тя съобщи, че са реализирани 6 енергоспестяващи мерки:

подмяна на дограмата в атриума

изграждане на VRV/VRF система за отопление и охлаждане

монтаж на два термодинамични бойлера

фотоволтаична инсталация с мощност 110 kWp и батерия 30 kWh

подмяна на цялото осветление с LED

внедряване на система за автоматизация, управление и мониторинг на енергията

В резултат сградата достига клас на енергопотребление „А“ и реализира 84 % спестяване на първична енергия, което допринася за целите на националната стратегия за обновяване на сградния фонд до 2050 г. Консумираната от мрежата енергия е 35.60 кВтч, като след инсталиране на новата мощност тя ще спадне до 64 кВтч. Постигнатите енергийни резултати са, че сградата преминава към клас „А“.

По време на презентацията бе представена системата за управление на новата инсталация и бе показано в реално време каква е консумацията на ток.

Общата стойност на проекта е 1 024 680 лв., от които 853 900 лв. са безвъзмездно европейско финансиране, а 170 780 лв. – национално съфинансиране.

Проектът „Устойчиво енергийно обновяване на административната сграда на Областна администрация – Пловдив“ представлява важна стъпка към устойчиво управление на публичните ресурси и към създаване на по-ефективна, модерна и екологична административна среда.