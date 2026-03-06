Какво да правим в Пловдив (06.03– 12.03)

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

06 март

Солунските съзаклятници

от Георги Данаилов, режисьор Стайко Мурджев

Голяма зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

Капан за самотен мъж

от Робер Тома, режисьор Красимир Ранков

Камерна зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

Кармен – Бизе

Диригент – Григор Паликаров

Режисьор – Урсула Хорнер

Сценография – Мария Ветероска

Художник костюми – Мария Пупучевска

Художник осветление – Васко Лисичов

Солисти – Мария Радоева, Иван Момиров, Свилен Николов, Вера Гиргинова, Евгений Арабаджиев, Алпер Юнлютюрк, Мария Анастасова, Нели Петкова, Тодор Петков, Александър Баранов, Марк Фаулър

Оркесър, Хор и Балет на Опера Пловдив

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

Общуване – Изложба на Павел Койчев

Именитият скулптор Павел Койчев идва с нова изложба в Зала „2019“ на Градска художествена галерия – Пловдив. В любимото си експозиционно пространство на ул. „Гладстон“ 32 големият артист ще представи току-що завършените 13 гигански пластични творби – триметрови човешки фигурни композиции с архетипна знаковост. Бели стилизирани жени и мъже, фигури, седящи край маса, персонажи в лодка, семейство с деца ще бъдат разположени в бялата тишина на просторната зала в мълчливо взаимодействие помежду си и с публиката. Авторът ще комуникира чрез своите творби идеите, които го занимава напоследък, с отзовалите се на тази покана за диалог без думи.

Павел Койчев ще гостува в Пловдив с „Общуване“ след впечатляващите си две представяния в същата зала – с бялата „Той и То“ (2023) и цветната „Хоризонтално, отвесно, наклонено“ (2024).

Изложбата „Общуване“ ще се открие на 6 март 2026 г. в 18:00 часа и ще може да се разгледа до 5 април.

При предишното гостуване на автора Градската художествена галерия се сдоби с монументалната му творба „Хоризонтално, отвесно, наклонено“, която може да се види, изпълнена в материал, в двора на нейната Постоянна експозиция на ул. „Съборна“ 14А в Стария град.

Зала 2019

18:00 часа

06.03. – 05.04.2026

Голям праз

Голям праз“ е шоу на живо, което съчетава:

Хумористични монолози по актуални теми.

Авторски рубрики и скечове.

Специални гости: Кръстю Лафазанов, Ненчо Илчев и Катерина Борисова

Водещ: Асен Кукушев

С неподражаем стил и много енергия, Кукушев ще ви преведе през една вечер, изпълнена с динамика и интелигентен хумор. Забравете за клишетата – „Голям праз“ е за тези, които търсят качествено развлечение и свежа атмосфера.

Plovdiv Event Center

20:00 часа

ANTONIO FLINTA TRIO

Songs, Poets and Rights

Тази седмица в В джаза ви очаква изключителна среща със световния джаз чрез музиката на Антонио Флинта Трио.

Пианистът и композитор Антонио Флинта (Чили) съчетава вдъхновения от артисти като Wayne Shorter с поезията на Руми и Одън, създавайки музика, която едновременно разказва, импровизира и отразява съвременния свят.

Заедно с Роберто Бучи (бас) и Клаудио Джоанини (барабани), триото изгражда дълбоко емоционално и изтънчено звучене, в което се преплитат джаз традиция, модерна чувствителност и силна артистична връзка помежду им.

С концерти на четири континента и участия във водещи джаз фестивали, Antonio Flinta Trio носи музика, която не просто се слуша — тя се преживява.

Джаз клуб В джаза

20:30 часа

Мелин/Карагеоргиев/Леков/Господинов@Контрабас

В началото на март посрещаме любимите ни пловдиски джазмени:

Иван Мелин – тромбон

Николай Карагеоргиев – китара

Александър Леков – бас китара

Начо Господинов – барабани

И както винаги ще гарнираме лайфа с вкусна храна и питиета безброй. Елате и вие!

Бар Контрабас

21:00 часа

MANTIS PRESENTS | PC PORNO 10.0

Мантис (Alan Bone & Tapwater) се завръщат с поредното издание на PC Porno! Не е за изпускане!

Клуб Фарго

21:00 часа

ЖЛЪЧ / ГРИГОВОР / ГЕНА в ПЛОВДИВ – Bee Bop Cafe

ЖГГ отново в Пловдив с малка изненада за всеки, който дойде.

Bee Bop Cafe

21:30 часа

Peril at Bally Club

Готов ли си за нощ, пълна с ритъм и безкрайни вайбове?

Peril е добре позната фигура за Bally Club и съосновател на Urge To Dance, Peril не се нуждае от представяне. Звукът му е воден от постоянна любознателност и дълбоко разбиране на дансинга.

Вдъхновен от лейбъли като Innervisions, Sum Over Histories и Blue Shadow, селекцията му се движи с намерение, дълбочина и емоция — винаги водена от онзи неконтролируем порив за танц.

Bally Club

21:00 часа

07 март

Трите прасенца

Обичана приказка, разказана с много хумор и забава.

Държавен куклен театър Пловдив

10:30 часа

11:45 часa

Когато цветята не умират – изложба на AVflora в Total Sport

AVFlora представя колекция от ръчно изработени пана със сушени истински цветя.

Всяко цвете е отгледано, набрано и изсушено от мен в градината ни на село.

Всяко пано носи история – от семето до рамката.

Total Sport

14:30 часа

Прожекция на документалния филм „Рифенщал“ в Пловдив

Документалният филм на режисьора Андрес Файел от 2024 г. задълбочено разглежда противоречивата личност на Лени Рифенщал въз основа на нейното богато наследство, което става достъпно след смъртта на партньора ѝ. От стотиците кутии с дневници, писма, звукозаписи и филмови материали се очертава сложен портрет на една жена, която през целия си живот се представя за аполитичен артист, отричайки принадлежност към нацисткия режим, въпреки че е създала ключови пропагандни филми за него – „Триумф на волята“ и „Олимпия“.

Докато естетиката ѝ, възхваляваща силното и съвършеното, продължава да влияе и днес, филмът поставя тревожни въпроси.

LUCKY Дом на киното

17:00 часа

Мартенска вечер на настолните игри

Мислите къде да прекарате своите вечери с интересни и разнообразни активности?

Искате да се запознаете с нови хора?

Искате да разнообразите ежедневието си?

В този часови диапазон младежи от 15 до 29 годишна възраст ще могат да развият уменията си за работа в екип, логическо мислене, да се запознаят с други млади хора и да разберат повече за предстоящите ни събития.

Вечерите на настолни игри стартират като младежка инициатива и вече са част от редовния календар с дейности на ОП „Младежки център Пловдив“.

ВАЖНО! Събитието „Вечери на настолните игри“ е с вход свободен за млади хора на възраст 15-29 години.

Участието става САМО с предварителна регистрация тук:

https://forms.gle/SGfBtCnBbPghCyyq8

Поканете приятели и елате да поиграем и да се позабавляваме!

Младежки център Пловдив

18:00 часа

Влюбеният дирижабъл

драматургична композиция Александър Секулов, режисьор Диана Добрева

Голяма зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

Дреднаути.Пиеса за женска публика

от Евгений Гришковец, режисьор Стоян Радев

Мисия „Без завеса“ …останете след спектакъла

Камерна зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

Днес е денят

Музика, смях, кукли, сълзи, истории и откровения – тотален спектакъл!

На сцената излизат Шекерова и Фалшивите герои – в пълен състав, заедно със струнен квартет и специални гост-музиканти. Това е група, която вече над 10 години доказва, че високите стандарти в изкуството не са мода, а отговорност.

В спектакъла участват Мая Новоселска и Мая Бежанска, които този път няма да видите в обичайните им роли. Те ще играят на една ръка разстояние от публиката. Ще разкажат. Ще се разкрият. Ще ви поведат през историите, които стоят зад сцената, зад успеха и зад съмненията на всеки артист.

„Днес е денят“ е вечер за хората, без които изкуството не може да съществува – публиката. За майките и бащите. За децата и бабите. За всички, които обичат музиката не като фон, а като преживяване.

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

1001 нощи – Арабска магия

Една вечер, вдъхновена от магията на Изтока, където музика, танци, легенди и вкус се сливат в пълно културно потапяне.

Очакват ви:

Ориенталска джаз банда:

Ангел Демирев – китара

Софян Марбет – вокал/цигулка

Пламен Бояджиев – ак. китара

Израфил Томов – перкусия

Серхат Филипов – перкусия

които ще ви пренесат в сърцето на ориенталските легенди.

Изящни ориенталски танци с артист и преподавател Warda – ще бъде женствено, силно и хипнотично.

Автентична арабска кухня (с предварителна заявка!)

Истории от света на 1001 нощи

ритуал на Хена- В традициите на Изтока хената не е украса, а жест на благословия и защита.

Всеки гост ще може да си избере минималистичен символ, изрисуван с хена върху ръката /по желание/.

Тематичен декор

Дрескод- Gold & Sand

Интересен факт:

Ориенталският танц символизира женственост, сила и свързаност с тялото, природата и плодородието.

Най-ранните му форми датират отпреди 4000–6000 години и са били част от:

• ритуали за раждане

• подготовка за майчинство

• женски инициации

Движенията на таза и корема имат сакрален произход.

Джаз клуб В джаза

20:30 часа

ТАХОМА & DA HOMIES @BEE BOP CAFE

ТАХОМА & DA HOMIES предлагат лудо хип-хоп пътешествие във времето и пространството. Станете част от историята на прекрасния ни алтернативен ъндърграунд, като дойдете на този безплатен концерт, който ще бъде записан и заснет, а после даже и излъчен в пространството.

демек – изящна продукция, солидна доза рапове, танци и викове “САМО ЛЮБОВТА” от:

Тахома – рап вокали

Ралица Тонева – вокали, сакс, флейта

Михаил Савов – барабани

Орлин Браняков – бас

Скруги – DJ

Bee Bop Café

20:00 часа

Morphine Tribute LIVE – 07.03.26 @ Rock Bar Download

Присъединете се към нас за една вечер, посветена на магичния, нисък и дълбок звук на великите Morphine. Ще се потопим в света на Марк Сандман – там, където двуструнният бас, баритон саксофонът и тежкият ритъм създават атмосфера, която трудно може да се опише, но се усеща с всяка клетка.

Подготвили сме сетлист с най-емблематичните парчета от албуми като Cure for Pain, Yes и Good, The Night за да ви върнем към онова уникално звучене на 90-те, което промени алтернативната сцена завинаги.

В трибют концерта ще участват:

Иван Гатев

Николай Воденичаров – Никеца

Петър Александров

Димитър Бакърджиев

Рок бар Download

21:00 часа

Mazzetto Grooves at Bally Club w/ ANGL, SHISHKAVELLI & BIG TONY

На 7 март в Bally Club влизаме в ритъма на Mazzetto Grooves и посрещаме подобаващо празника на дамите – 8 март!

Зад пулта: ANGL | SHISHKAVELLI | BIG TONY

Bally Club

21:00 часа

08 март

Болен здрав носи

Забележителна българска народна приказка, в която са противопоставени грубата сила и хитрият ум.

Държавен куклен теаътър

10:30 часа

11:45 часа

Край Марица

Спектакъл, който отвежда публиката в дълбините на фолклорното наследство на България. Той проследява етнографските области по поречието на река Марица и разкрива богатството от традиции и обичаи, вдъхновили екип на ФА „Тракия“ при създаването на този проект.

Творческата нишка на спектакъла „Край Марица“ следва пътя на водата от нейния извор– наричанията от самоковския край – и преминава през песните и танците на Пазарджишко. В Пловдив етническото многообразие е вплетено в специална сюита – художествен образ на многоликия град. По пътя към Беломорието зрителите ще се потопят празнично духовен на съборите в Първомайско.

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

8 март@Контрабас

Подготвили сме ви малки и големи изненади, разположени в следния график:

18:00 – 19:30

Работилница с Ателие – Галерия „Безкрай“!

Всяка дама ще има възможността да изработи за себе си бижу – цвете, символ на новия живот или птица, символ на свободния дух.

Добре дошли са и господата, които биха искали да направят подарък за любимите си!

За повече вдъхновение коктейлът по това време ще бъде с цветя .

! Важно е да заявите предварително желанието си за участие в работилницата, за да ви бъдат осигурени нужните материали!

19:40 – 23:00

Вечерята ще бъде лека, свежа и пролетна, подробностите за която ще разкрием в следващите дни.

След 21:00 ч. като по ноти и с ноти ще изгрее най- романтичната звезда на вечерта – Венелин Георгиев с неговия саксофон!

Бар Контрабас

