Обявиха финалистите за поетичната награда „Иван Николов“ в Пловдив

Шест поетически книги бяха селектирани и попаднаха в списъка с номинации за наградата от Националния конкурс за поезия „Иван Николов“ за 2026 г. Жури в състав Аксиния Михайлова, Николай Колев и Пламен Антов съобщи номинациите, избрани сред 54 предложени книги от общо 29 издателства.

След проведените обсъждания, дискусии и обосновки на предложените заглавия, и в стриктно съблюдаване на регламента на конкурса, членовете на журито излъчиха следните шест номинации, подредени по азбучен ред:

Албена Тодорова. „Да ти бъда тяло“, изд. Жанет 45

Откровеността на тази поетична книга нито за миг не минава границата на дискретността и не натрапва егото на авторката. Ювелирна във формата, с която декларира нежната си смелост и безкомпромисен естетизъм. А заедно с тях и онази крехка човешка надежда, че давайки тяло на душата, можеш да я обезсмъртиш чрез думите.

Васил Балев. „Единствено езикът“, изд. Критика и хуманизъм

Умна и прецизна поезия, в която знанията и препратките към литературни феномени и философски идеи не задушават чистия естетизъм. Поезия, която успява в лека и дишаща форма да отпраща към идейни дълбочини и рефлексии, подканващи да търсиш второ, трето и повече нива на възприемане.

Димитър Кенаров. „Разораните градини на любовта“, изд. Жанет 45

Книга за любовта (както заявява в заглавието си), но и за още много други неща: за избягалото детство и жестокостта, за децата и животните, за самотата и прорастващата трева, за местата, където сме били, а вече ни няма, за корабокрушение насред Ледовития океан… За хилядите начини, по които нещо може да свърши. За загубите, които са неизбежна част от битието ни между райската и човешките градини.

Лора Младенова. „:порно религия смърт:“, изд. Скрибенс

За нейната силна, ярка, неконформистка поезия, обхващаща съвременния живот в целия му обем, с цялата му уязвимост и политически цинизъм; странно съчетание на life-style и underground. Книга за деликатната чувствителност на своето поколение, свободна и смела, без да е вулгарна.

Никола Петров. „Ето го разкаяния победител“, изд. Издателство за поезия Да

Мощна и лична поезия, зад която авторът стои със заявката за един от най-значимите автори от поколението си и не само. Поезия, която те хваща за ръка и те води, без да доминира, но наслаждава с недвусмислена и красива властност.

Сибила Алексова.„Място за крила“, изд. Жанет 45

За нейния фин поетически език с богат регистър; за умението да насища всекидневната баналност със скрит драматизъм и само с няколко стиха да създаде обемна картина на времето и мястото. И не на последно място – за онзи много български полъх, който едва доловимо и ненатрапливо, като дъх на мащерка, витае в стиховете витае между стиховете й.

Носителят на наградата „Иван Николов“ ще бъде излъчен измежду шестте номинирани книги при повторно заседание на журито.

Наградата ще бъде обявена и връчена на победителя в конкурса на тържествена церемония, която ще се проведе в Пловдив на 20 март 2026 от 18:00 часа в галерия „Димитър Георгиев“ (ул. Съборна 23, Старинен Пловдив).

Националната награда за поезия „Иван Николов“ се връчва за 29-и път тази година. Учредена е през 1994 г. от Издателство „Жанет 45“. Награденият получава плакет, изработен от художника Христо Гочев, и парична премия в размер на пет хиляди лева. Първият носител на наградата през първата година от съществуването ѝ е Христо Фотев. Сред лауреатите през годините са Елин Рахнев, Петър Чухов, Аксиния Михайлова, Иван Динков, Константин Павлов, Иван Теофилов, Иван Методиев, Екатерина Йосифова, Георги Борисов, Кристин Димитрова, Станка Пенчева, Силвия Чолева, Марин Бодаков, Георги Господинов, Валентин Дишев, Красимир Вардиев, Яна Букова, Надежда Радулова, Цочо Бояджиев, Кръстьо Раленков, Златозар Петров, Владислав Христов.

Иван Николов (1937– 1991) е български поет, журналист и преводач от руски език. От 1969 до 1980 г. е главен редактор на издателство „Христо Г. Данов“ в Пловдив. Автор е на над 20 книги, а в спомените на читателите, освен с прекрасните си стихове, той остава и с брилянтните си преводи на руска поезия и проза, между които произведения на Пушкин, Есенин, Марина Цветаева, Булат Окуджава.