14-годишен със състезателен мотор опита да избяга от полиция

Полицаи от РУ-Труд иззеха кросов мотор, управляван от непълнолетно момче. Около 14 ч. днес патрул, който работел по линия на пътната безопасност в село Маноле, забелязал тийнейджър да преминава със състезателния мотоциклет. Униформените веднага последвали момчето, което първоначално не реагирало на подадената звукова и светлинна сигнализация от служебния автомобил.

При принудителното спиране и последвалата проверка се оказало, че водачът е непълнолетен и съответно – неправоспособен, а кросовият мотоциклет не е регистриран по законоустановения ред. За извършеното нарушение на Закона за движение по пътищата на тийнейджъра е съставен акт.

Административно отношение е взето и спрямо негов родител, а превозното средство е иззето. Половин час по-късно, отново в същото село, служителите заловили друг сериозен нарушител на пътя.

В полицейския арест бил отведен местен жител, който управлявал нерегистриран трактор с концентрация на алкохол в кръвта над допустимата стойност. Допълнителна справка показала, че мъжът е неоспособен, а пиян зад волана е бил засечен и преди време. По случая е образувано бързо производство.