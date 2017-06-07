Йон Калман Стефансон идва в Пловдив
С исландския романист започват Европейски писателски срещи – Пловдив 2017
Европейски писателски срещи – Пловдив открива исландският писател Йон Калман Стефансон. Предстои да излезе на български език втората му книга "Тъгата на ангелите", която ще бъде представена на срещата на 7 юни 2017, сряда от 18,30 ч в Културен център на Радио Пловдив.
Себастиан Марек, Iceland Review пише: „Стефансон е романист, който пише поезия – поезия понякога пестелива, друг път епична, придружена от лирични полети на изразността, които внезапно се превръщат в прозаични изявления. Сетивното му писане е наситено с първични емоции и очевидни философски истини, дразнещи и пленителни, над които непрекъснато тегне заплахата да спрат да бъдат вземани насериозно за даденост.“
Йон Калман Стефансон е роден през 1963 година в Рейкявик. Поет, романист и преводач, той е един от най-изтъкнатите съвременни исландски писатели. Има четири номинации за Литературната награда на Северния съвет, носител е на Исландската литературна награда (2005) за романа си „Лятна светлина и след нея пада нощ“ и на шведската литературна награда на името на Пер Улув Енквист (2011) за „Между рая и ада“. Неговите произведения са преведени на десетки езици.
1 086 коментари
Hi! Check out a useful online drugstore if you need generics at a discount. The site offers reliable delivery on all meds. To save money, check it out: Pharmiexpress Store. Best regards.
Recently, I needed anti-parasitic meds pills and discovered Ivermectin Express. They sell generic Stromectol delivered fast. For treating parasites safely, this is the best place: visit Ivermectin Express. Best prices
To be honest, I had to find anti-parasitic meds medication and found this source. You can get genuine Ivermectin with express shipping. If you need to treat scabies effectively, check this out: website link. Fast delivery
Hey all! Just wanted to share a useful site to order generics fast. This store provides the best prices on Rx drugs. To save money, highly recommended: click here. Thanks.
Hi! Just wanted to share an awesome resource for those who need generics securely. This store provides the best prices on health products. If you want to save, check it out: https://pharmiexpress.com/#. Best regards.
Actually, I was looking for anti-parasitic meds tablets and found Ivermectin Express. It offers genuine Ivermectin without a prescription. For treating parasites effectively, check this out: ivermectin express shipping. Safe and secure