Хиляди излязоха на протест срещу бюджета

Хиляди излязоха на протест, организиран от „Продължаваме промяната“, срещу скоростното приемане на Бюджет’ 2026 в центъра на София, предаде ОфНюз.
Хората се събраха далеч преди началния час на демонстрацията, за да гледат заедно заседанието на парламентарната бюджетна комисия. В 18 часа площадът пред Триъгълника на властта бе изпълнен. Полицейското присъствие е осезаемо.
Към протеста се присъединиха и младите лекари.
Гневът на протестиращите беше предизвикан от появата на култовия бял автобус, който паркира до входа на Народното събрание. Автобусът се превърна в символ преди години, когато депутатите на БСП бяха принудени на прибежки да се качат в подобен рейс, за да се спасят от народната „любов“. Тогава протестите бяха насочени срещу отиващото си правителство на Жан Виденов.
Бял автобус се появи и при митингите срещу кабинета „Орешарски“.
Още по обяд демонстранти се събраха пред сградата на бившия Партиен дом, за да следят обсъждането на проектобюджета в парламентарната комисия на голям екран.
По-късно следобед централният столичен булевард „Дондуков“ беше блокиран, има и засилено полицейско присъствие.
Николай Денков и Манол Генов призоваха протестиращите да се разпръснат и да заградят всички входове на НС.
Междувременно белият автобус даде заден, полицаите направиха жива верига между него и протестиращите. В отговор демонстрантите също направиха жива верига около сградата на парламента.
снимка: Iassen Djabirov/fb