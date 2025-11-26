Апелативен съд – Пловдив отмени решение на Окръжен съд – Пловдив, с което беше изменена първоначално постановената присъда на Димитър Дардов, и разпореди делото да бъде разгледано повторно от друг съдебен състав.

С решението си апелативните магистрати възобновяват наказателното производство и приемат, че решението на окръжния съд е постановено при неправилно приложение на закона.

Как започва делото

На 18 декември 2024 г. Районен съд – Пловдив признава Дардов за виновен по три обвинения и му налага общо най-тежко наказание от 7 години лишаване от свобода и глоба в размер на 5 000 лв.

Присъдата е обжалвана както от подсъдимия, така и протестирана от прокуратурата пред Окръжен съд – Пловдив.

Решението на Окръжния съд

През май 2025 г. Окръжният съд изменя присъдата, като приема, че две от деянията не са извършени спрямо лице, което не е било в състояние да разбира свойството и значението на действията.

На това основание съдът прилага по-благоприятен закон и намалява наказанието на 4 години лишаване от свобода и глоба от 3 000 лв.

Искане за възобновяване и решение на Апелативния съд

Производството пред Апелативния съд е образувано по искане както на осъдения и неговата защита, така и по искане на изпълняващия функциите главен прокурор, депозирано на 18 юли 2025 г.

Апелативният съд приема, че твърденията на защитата за допуснати процесуални нарушения са неоснователни.

Същевременно съдът споделя аргументите на прокуратурата, че Окръжният съд неправилно е оправдал подсъдимия по квалифициращите признаци, свързани със състоянието на пострадалото лице.

С днешното си решение Апелативният съд отменя акта на Окръжен съд – Пловдив, като възобновява наказателното производство и връща делото за ново разглеждане от друг състав на окръжния съд.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.