Годишни награди EMILY 2025 отличиха най-добрите професионалисти в сферата на маникюра и педикюра

В Plovdiv Event Center се проведе шестата Церемония по връчване на Годишни награди EMILY – конкурс, който дава заслужено признание на професионалистите в света на маникюра и педикюра. Стар Нейлз – България за поредна година за поредна година даде поле за изява и най-смелите в областта, а именно тези професионалисти, които се осмеляват да създадат уникална и неповторима визия с авангардни нокти, част от Нейл Арт шоу, организирано съвместно с Мирослава Велева – Радкова и Master Beauty Hub.

Церемонията беше водена от талантливите актьори Мария Калайджиева и Любомир Василев, които допринесоха за вълнуващата атмосфера с енергията и харизмата си.

В конкурса взеха участие над 90 участници, включително професионалисти и ученици, които се съревноваваха в шест категории. Специално подбрано компетентно жури от 13 членове, доказали се професионалисти в областта на маникюра, педикюра и фотографията, имаше тежката задача да определи призовите места, а за наградата на публиката гласуваха над 8 000 души онлайн.

Неповторимо Нейл Арт шоу и тази година остави публиката без дъх

Церемонията по връчване на Годишни награди EMILY отново бе преплетена със спиращото дъха Нейл Арт шоу, организирано съвместно от Стар Нейлз – България, Мирослава Велева – Радкова и екипът на Master Beauty Hub под ръководството на Кристиян Младенов.

Гостите на вечерта се насладиха на 16 уникални модели, всеки пресъздаващ визията на своя автор по избраните образи.

В края на вечерта, след последното дефиле на сцената, публиката гласува и за своя фаворит от представените модели. Най-много гласове в онлайн гласуването събра екипът на 9 клас от варненската ПГТМД с ръководител г-жа Илияна Колева с образа си „Фея на цветята“. Сред останалите образи бяха представени и:

Образът на „Самодива“ с автор Петя Дечева. Галина Илиева представи „Нимфа“. Светлана Борисова пресъздаде „Swan princess“. Сред моделите видяхме и „Злодеида“ на Мария Тодорова, „Honey queen“ на Меги Тодорова, „Слънце“ с автор Деница Гецова, „Пясъчната богиня“, пресъздадена през погледа на Габриела Маринова, „Wednesday Adams” на Рая Илиева, „Dia de Muertos“ на Илияна Терпенова, „Circus“, създадена от Александрина Кирилова, „Luminee“ на Светлана Топчиева, „Императрица на изкуството“ от Нина Даийска, „Кибер прераждане“ на Борислава Баташка, „Астрид – божествената сила“ на Стела Божилова и последна на сцената излезе великолепната Виктория Живкова с образа „Скелет върху нокти“, създаден от Мария Живкова.

Ето и големите победители при професионалистите в отделните категории:

МАНИКЮР

Първото място – Росица Кондова, гр. Пловдив

Второ място – Габриела Върбишка, гр. София

Наградата на публиката се връчи на Нина Василева, с. Маноле

ДИЗАЙН И НОКТОПЛАСТИКА

Първо място – Росица Николова, гр. Варна

Второ място – Росица Николова, гр. Варна

Наградата на публиката се връчи на Ива Ценкова, гр. Нови Искър

ПЕДИКЮР

Първо място – Росица Кондова, гр. Пловдив

Второ място – Росица Кондова, гр. Пловдив

Наградата на публиката бе присъдена на Ива Ценкова, гр. Нови Искър

ТЕРАПЕВТИЧЕН ПЕДИКЮР

Първо място – Флорина Евтимова-Кирилова, гр. Велико Търново

Второ място – Флорина Евтимова-Кирилова, гр. Велико Търново

Тази година в категорията споделиха III-то място Десимира Чукурова, гр. Лясковец и Ива Ценкова, гр. Нови Искър

АРТ КАДЪР

Първо място споделиха Мария Тодорова, гр. Пловдив и Милена Георгиева, гр. Варна

Второ място – Милена Георгиева, гр. Варна

Трето място – Мария Тодорова, гр. Пловдив

САЛОН

Десимира Чукурова грабна приза за Салон на година със своя Салон GREY, гр. Лясковец

Сред учениците, обучаващи се в училища с паралелки за маникюр и педикюр, отличените бяха:

МАНИКЮР

Първо място – Анастасия Андонова, гр. Варна

Второ място – Анастасия Андонова, гр. Варна и Никол Иванова, гр. Варна

Трето място – Роси Радлова, гр. Варна и Несрин Хрюстемова, гр. Варна

ДИЗАЙН И НОКТОПЛАСТИКА

Първо място – Анастасия Андонова, гр. Варна

Второ място – Анастасия Андонова, гр. Варна

Трето място – Анастасия Андонова, гр. Варна

АРТ КАДЪР

Първо място – Анастасия Андонова, гр. Варна

Второ място – Анастасия Андонова, гр. Варна и 9 клас на ПГТМД, гр. Варна

Трето място – 9 клас на ПГТМД, гр. Варна

Годишни награди EMILY 2025 отново доказа, че България е дом на изключителни таланти в сферата на маникюра и педикюра и всеки заслужава да бъде оценен подобаващо!